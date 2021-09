Surpriză! Cine l-a ajutat pe Liviu Dragnea să își facă un nou partid politic: ”Îl sprijin”

Liviu Dragnea, fost lider PSD, își face partid, după ce a ieșit din închisoare. Politicianul este hotărât să schimbe scena politică din temelii. Cel mai de temut dușman al lui Klaus Iohannis vine cu toate detaliile despre cea mai nouă formațiune politică.

Partidul Social Democrat este istorie pentru Liviu Dragnea. După ce a fost eliberat condiționat din penitenciar, politicianul român anunță că apare un nou partid. Cine l-a ajutat pe Dragnea să își facă un nou partid politic.

Fostul lider PSD a anunţat că susţine o formaţiune recent înfiinţată în urma demersurilor făcute de bunul său prieten, Codrin Ştefănescu. Liviu Dragnea a dezvăluit la un post TV, duminică seara (n.r. – 19 septembrie) și cum se va chema noul partid de pe scena politică.

Patru „oameni obişnuiţi”, în colaborare cu fostul secretar general al PSD, Codrin Ştefănescu, unul dintre apropiaţii lui Dragnea, au pus bazele unui nou partid politic, denumit Alianţa pentru Patrie.

Fostul președinte al social-democraților a dezvăluit modul în care a fost înfiinţată noua formaţiune politică Alianţa pentru Patrie.

„Nu am ieşit public şi nu am spus nimic despre asta, nici Codrin nu a spus nimic despre asta. Prin octombrie am avut o discuţie cu Codrin (n.r. Codrin Ştefănescu). Mi-a zis că el simte nevoia să sprijine ideea unui nou partid care să nu fie măcinat de compromisuri, de oameni infiltraţi. (…)

Am zis că sunt de acord şi voi susţine acest partid cu tot ceea ce ştiu eu, cu toată experienţă mea politică şi administrativă, economică, să se întâmple acest partid. A găsit patru oameni obişnuiţi, cu curaj, ei sunt membrii fondatorii ai acestui partid. Codrin nu a participat”, a explicat Dragnea.