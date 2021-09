Liviu Dragnea, interviu exploziv după ieșirea de la închisoare. Prin ce a trecut fostul șef PSD

Liviu Dragnea, fost lider PSD, rupe tăcerea după ieșirea de la închisoare. Politicianul a avut prima apariție publică, în care a făcut dezvăluiri incendiare despre partidul pe care l-a condus, despre președintele Klaus Iohannis, precum şi despre condiţiile din penitenciar.

Liviu Dragnea, fost preşedinte al PSD, spune lucrurilor pe nume după ce a fost eliberat condiționat din închisoare. Potrivit fostului lider al social-democraților, viața în spatele gratiilor este cumplită.

Dragnea a vorbit, în primul interviu acordat de când este un om liber, despre partidul pe care l-a dirijat, despre modul cum se comportă în prezent formaţiunea pe care a condus-o, precum şi condiţiile din închisoare. Ce dezvăluiri face despre Klaus Iohannis.

Au fost o serie de abuzuri asupra mea. Nouă luni am stat la izolare. Ieşeam într-o zi doar 50 şi ceva de minute. Dar nu când era sooare. În final, am câştigat prin hotărâri judecătoreşti.”, a declarat Liviu Dragnea pentru Adevărul .

„Despre experienţa închisorii Nu am nimic de ascuns. În penitenciar a fost ca în iad. Din păcate, sistemul pentitenciar din România e gândit greşit. Societatea greşeşte că tratează superficial şi contrar a ceea ce se întâmplă în ţările din vest. Acolo se pune accent pe consiliere psihologică. Ei sunt interesaţi ca cei care ies să fie mai puţin tentaţi să repete o altă infracţiunie. În România se doreşte o ţară ca afară, dar închisorile să fie ca în Evul Mediu.

Fostul lider PSD dă cărțile pe față despre cine este cu adevărat Klaus Iohannis, președintele României. Potrivit politicianului, șeful statului l-a controlat tot timpul cât a stat la închisoare. Toate convorbirile telefonice ale lui Dragnea ajungeau să fie citite de Iohannis, acuză fostul lider PSD.

„Rahova este o Românie mai mică. Sunt toate categoriile sociale. Curtea e mică, unde stau 1400-1500 de persoane. Mi se spunea că toate convorbirile telefonice şi ce făceam acolo ajungeau să fie citite de Iohannis. Mi se spunea că se fac presiuni pe fosta conducere de la penitenciar. Se făcea presiune pe ei să mă scoată de la muncă. Nu înţelegeam de ce. Am înţeles în februarie anul ăsta. Dacă nu eram scos, în februarie eram liber. Mi s-a transmis că nu trebuia să ies atunci. Ce văd eu după ce am ieşit. Acolo nu am vrut să văd ştirele, dar aflam de la ceilalţi.”, a precizat fostul președinte al PSD.