„Mă deranjează atitudinea jucătorilor, o să luăm anumite decizii”. Laurențiu Reghecampf anunță măsuri dure, după meciul FCSB – Universitatea Craiova 3-0

Laurențiu Reghecampf și-a criticat dur jucătorii, după meciul FCSB – Universitatea Craiova. Antrenorul oltenilor i-a avertizat că vor fi multe schimbări în lot și a dezvăluit că acest proces a început cu Jovan Markovic și George Cîmpanu, fotbaliști care au fost lăsați acasă din cauza faptului că au jucat slab în meciul cu Farul și care nu au dat randament la antrenamentele din această săptămână.

Universitatea Craiova s-a făcut de râs în Ghencea și a pierdut cu 3-0 duelul cu FCSB, din etapa cu numărul, opt din SuperLiga României. Soarta meciului s-a decis în prima repriză, după dubla lui Darius Olaru, din pasele lui Octavian Popescu și reușita lui Radunovic.

Pentru Laurențiu Reghecampf a fost partida cu numărul 200 în prima ligă din România, dar această sărbătoare i-a fost stricată de prestația jucătorilor. Antrenorul oltenilor a dezvăluit că i-a lăsat acasă pe George Cîmpanu și Jovan Markovic, supărat pe modul în care s-au pregătit, și a avertizat că vor mai fi și alte schimbări.

„Am avut multe mingi pierdute, primim goluri din posesia noastră. Foarte slabi am fost. Am multe lucruri care îmi vin în cap şi trebuie să le ordonez cumva, să analizăm, dar sunt foarte multe momente când arătăm ca o echipă normală, nu arătăm ca o echipă care vrea să câştige.

Trebuie să fac şi eu o analiză, poate nu am ales cei mai buni jucători în primul 11. Unii jucători trebuie să pună mai mult suflet pentru ceea ce fac. Nu vreau să dau vina pe nimeni. Am pierdut ca o echipă, trebuie să ne revenim împreună. Sunt lucruri pe care le vom analiza. Am încercat să improvizăm anumite aspecte, dar nu a funcţionat.

Cel mai tare mă deranjează atitudinea, nu faptul că primim goluri foarte uşor. Este şi vina mea. Le-am spus foarte multe lucruri la pauză, e un moment când trebuie să luăm nişte decizii privind randamentul jucătorilor la antrenamente, la meciuri. Dacă putem să mai aducem câţiva jucători, o vom face. Markovic şi Câmpanu n-au făcut parte din lot, am decis să-i lăsăm acasă după meciul cu Farul”, a declarat Reghecampf la finalul meciului.