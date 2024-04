Suporterii Rapidului au făcut anunțul despre derby-ul cu FCSB! Vor fi prezenți pe stadion?

„Poate că în condiții normale am fi refuzat prezența. Pentru că Rapid le-a oferit toată peluza, iar ei procedează așa, ar fi fost mai corect să nu mergem deloc. Dar echipa traversează un moment delicat, iar galeria noastră a demonstrat de atâtea și atâtea ori că susține echipa indiferent de situație. Am trăit noi și mai rele decât ce e acum așa că nu cedăm, cum nu am făcut-o niciodată! Lumea e supărată, e normal, iar jucătorii au obligația să arate că se pot ridica de jos. Și au ocazia perfectă la meciul cu FCSB”, a declarat Gigi ”Corsicanu’”, unul dintre liderii suporterilor de la Rapid, pentru Digi Sport.

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat că vrea să ia titlul de campioni ai României.

„Cred că vom lua titlul cu Rapid. Trebuie să batem și să avem 15 puncte peste Craiova și CFR Cluj. Ei trebuie să facă egal, să avem 15 puncte cu 5 etape rămase. Eu nu am ambiție cu Rapid, am ambiție să luăm cât mai repede. Am pregătit o surpriză frumoasă, creștinească, dacă luăm titlul. Vreau să fac la Arena Națională, din drone, cât este de mare terenul, o cruce cu lumini, care să se vadă pe cer. Cât timp se joacă meciul să fie crucea pe cer. Crucea cu care a biruit Împăratul Constantin. Cred că mă duc pe stadion cu Rapid. Dacă reușim să facem asta, să avem crucea pe cer din drone, merg la meci. Că acum nu mai am teamă”, a declarat Becali, înaintea meciului.