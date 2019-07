Superstițiile Simonei Halep. Ce nu face niciodată, înainte să intre pe teren

Simona Halep s-a bucurat ieri de primirea extrem de călduroasă a românilor. Campioana nooastră a venit acasă cu trofeul de la turneul londonez. Peste 30.000 de oameni au împărtășit aceeași emoție cu sportiva. Ce superstiții a avut Halep de-a lungul timpului?

Ce superstiții are Simona Halep?

Simona Halep a avut un dialog fascinant cu Ion Țiriac, în fața celor peste 30.000 de români care au venit să o felicite pentru reușita sa. Președintele Federației de Tenis i-a propus atunci să rememoreze finala de la Wimbledon pas cu pas. „Ai pornit prima pe teren. De ce?”, a întrebat Ion Țiriac.

„Aşa am vrut, nu este nicio regulă la Wimbledon, dar aşa am simţit să fac”, a susținut sportiva, cu toate că mulți au luat-o ca pe un semn de reușită: „pornești cu dreptul, termini cu dreptul.” Dacă acum faptul că a plecat prima pe teren nu înseamnă nimic pentru aceasta, la 16 ani, când câștiga cânștigat Roland Garros pentru junioare, povestea era cu totul diferită. Sportiva susținea atunci că are anumite lucruri de la care nu se abate în ruptul capului. „Da, sunt superstițioasă. Nu mă întorc niciodată din drum și intru mereu cu piciorul drept în teren”, declara Simona Halep la doat 16 ani.

Halep, laude din partea presei din toată lumea

„Când menționăm statutul lui Simona Halep în România, cuvântul star nu este niciodată prea folosit. Halep a devenit prima româncă învingătoare la Wimbledon, după 6-2, 6-2 în finala cu Serena Williams, şi şi-a demonstrat din nou popularitatea la revenirea în țară, unde a fost sărbătorită într-un stadion plin”, a scris L’Equipe după festivitatea de miercuri seară, de pe Arena Naţională.

Simona Halep a avut parte de o primire uriașă la gala organizată în numele său pe Național Arena. Sportiva este acum locul 4 în clasamentul WTA și a câștigat, pe lângă trofeu și inima multora, cel mai mare premiu din carieră. 2,6 milioane de euro a primti românca, cu 400.000 de euro în plus față de suma pe care a primit-o după câștigarea trofeului de la Roland Garros.