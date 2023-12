Ce trebuie să porți de Revelion, dar și pe 1 ianuarie. Lidia Fecioru oferă un sfat prețios pentru români: ‘Așa va fi tot anul’

Este ultima zi din 2023. Pentru mulți, noul an vine cu noi țeluri și reprezintă un nou început, o modalitate de a lua totul de la capăt. Pentru a avea parte de noroc, bioenergoterapeutul Lidia Fecioru ne spune ce trebuie să facem în noaptea de Revelion.

Cum trebuie să te îmbraci în noaptea de Revelion 2024

În noapte de Revelion există anumite tradiții și obiceiuri care sunt respectate din moși strămoși. Se spune că, dacă sunt respectate, vom avea parte de noroc și belșug în anul care vine.

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru ne sfătuiește să nu purtăm haine noi în noaptea din ani. Potrivit acesteia, tot ce avem nou, începând de la haine până la pături, trebuie puse în prima zi din an, pe 1 ianuarie. Nu trebuie folosite dinainte.

„E bine să îmbrăcăm ceva mai vechi, să nu îmbrăcăm haine noi. Tot ce înseamnă nou, să punem pe noi mâine. Să începem anul cu îmbrăcăminte nouă, cu o pieptănătură nouă. Tot ce este nou să punem pe 1 ianuarie, după 12 noaptea. E foarte important acest lucru, pentru că așa ne va merge tot anul. Este important să intrăm cu sufletul curat. Este important să îi iertăm pe ceilalți și pe noi”, ne spune bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.

Superstiții de Revelion. Ce trebuie să faci să-ți meargă bine tot anul

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au respectat anumite tradiții, obiceiuri și superstiții în noaptea de Revelion. Acestea diferă în funcție de regiune, însă multe dintre ele se aseamănă.

Pentru a avea parte de un an bogat, tradiția spune că este bine să avem bani în buzunar la miezul nopții și să scăpam de toate datoriile înainte de noul an. Pentru ca norocul să fie de partea noastră, nu trebuie să aruncăm nimic din casă în prima zi din an.

În noaptea de Revelion trebuie să consumăm pește si 12 boabe de struguri. Carnea de pui trebuie evitată, în schimb, se spune că peștele aduce noroc. Cei care îl consumă se vor strecura cu mare ușurință printre probleme. Carnea de pasăre atrage ghinionul.

De asemenea, pentru a avea parte de noroc, prima persoană care intră în casă pe data de 1 ianuarie trebuie să fie bărbat și să aibă parul brunet, mai spun superstițiile.

