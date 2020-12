Superstiții de Revelion 2021. 9 lucruri pe care toți românii trebuie să le facă pentru bogăție și noroc

Anul nou vine cu pași foarte repezi, iar oamenii se pregătesc în felul lor să-l întâmpine. Care sunt superstițiile pe care le au majoritatea românilor în noaptea dintre ani? Ce fac unii ca să se ferească de sărăcie și ghinion?

Superstițiile de Revelion ale românilor?

Românii sunt superstițioși, lucru care se trage din moși strămoși, când bătrânii noștri ascultau cu mare strictețe de vorbele celor mai vârstnici de pe vremea lor. Majoritatea evită să facă anumite lucruri în noaptea dintre ani, în timp ce alții abordează diferite obiceiuri cu drag și cu nostalgie, cu credința că tocmai acestea le vor aduce noroc și un an nou plin de fericire.

Câteva familii aleg să se îmbrace în roșu pentru a atrage binele și norocul, alții se sărută sub vâsc pentru a putea rămâne îndrăgostiți veșnic, iar altora le place să își poarte toată noaptea bani în buzunare pentru ca anul nou să-i prindă cu ceva la ei. Superstițiile se spune că se încadrează în religia minților slabe, după părerea lui Edmund Burke. Pentru câțiva sunt doar lucruri care trebuiesc respectate în amintirea evenimentelor trecute.

Ce respectă unii oameni?

-Dacă vrei să ai parte de prosperitate în 2021, în noaptea dintre ani trebuie să ai bani în buzunar.

-O altă superstiție legată de belșug spune că prima persoană care intră în casă în prima zi a Anului Nou trebuie să fie un bărbat brunet. De asemenea, se spune că cei blonzi și cei roșcați sunt aducători de ghinion.

-Pentru un an îmbelşugat, este bine ca la miezul nopții să fie pe masă pahare și farfurii pline. Cele goale sunt semne ale unui an sărac, după cum cred superstițioșii.

-Prima persoană care îți bate la ușă în prima zi din an trebuie primită. Se crede că dacă este bărbat, drumul tău va fi curat ca lacrima, iar eforturile îți vor fi răsplătite din plin, iar dacă e femeie, drumul îți va fi străbătut de multe încercări grele.

-La miezul nopții trebuie să deschizi ușa, pentru ca anul vechi să iasă și cel nou să intre.

-Se consideră că în noaptea de Revelion e bine să ai vâsc pe masă, pentru noroc.

-Cei care lucrează în prima zi a anului au mai multe șanse de a avansa în carieră în perioada următoare.

-Dacă nu vreți să fiți datori tot anul care vine, încercați să vă plătiți datoriile până la miezul nopții.

-Pentru a alunga spiritele rele, este bine să fie mult zgomot la cumpăna dintre ani. (Sursa: știridinlume.ro)