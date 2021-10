Supermarketul care dă fiori reci Lidl și Kaufland: devine preferatul românilor. Cum a reușit să-i cucerească pe toți

Spre sfârșitul anului 2020 retailerii din România își anunțau strategiile pentru 2021. Deși retailerii au reușit să obțină profit în plină panemie, totuși a fost afectat de criză. În tot acest timp și magazinele Profi au reușit să se mențină pe piață. Retailerul este mândru de realizările anului trecut. Pentru acest an se anunță o concurență acerbă pentru brand-uri ca Lild sau Kaufland, cu noi magazine Profi deschise.

Într-un an de criză generalizată, magazinele Profi au reușit să se mențină pe piață. În 2020, compania a deschis mai puține magazine decât bugetate inițial. Motivul s-a datorat din cauza întârzierilor în obținerea autorizațiilor pe fondul pandemiei COVID-19.

Cu toate astea s-au deschis 237 de magazine Profi noi, încheind anul cu 1.404 de unități. De la 67 de magazine în 2010, compania a devenit rețeaua locală cu cea mai largă acoperire geografică de magazine Profi. Retailerul are peste 22.000 de angajați în acest moment.

Profitul operațional declarat, conform datelor ANAF, s-au ridicat la 383 de milioane de lei în 2020. Datele situează compania pe locul pentru după Lidl, Kaufland și Carrefour România SA.

În prima parte a anului trecut compania deschidea 31 de magazine Profi, dintr-un obiectiv pe tot anul de 250 de magazine. A deschis 15 magazine Profi în ianuarie și 16 în februarie. În octombrie anul trecut, Profi a deschis un nou depozit în județul Giurgiu. Depozitul poate deservi până la 150 de camioane mari de intrare și 200 de camioane de distribuție de ieșire zilnic.

Tot anul trecut Profi anunța demararea unui proiect de remodalare a magazinelor existente în portofoliu, unele devenind ProfiGo, iar altele râmânând la conceptul de de ProfiCity. Unitățile ProfiCity se răspândesc pe o suprafață mai mare și oferă mai multe produse de vânzare. Conceptul de ProfiCity înseamnă mici supermarketuri destinate zonelor rezidențiale.

“După remodelare, am avut vânzări like for like în medie cu 20-30% mai mari. Am avut chiar și cazuri uimitoare de magazine care au plecat de la un like for like negativ. Au vândut cu 50% mai mult decât înainte de renovare. Numărul de clienți per magazin a crescut, de asemenea, în medie, cu 40%.

Noi suntem foarte mulțumiți de clienții pe care i-am atras. Cei ce testează zona bistro și coffee corner sunt mulțumiți. Se reîntorc în magazine și sunt sigur că, în timp, vor accesa și partea de convenience și supermarket a magazinului. “Începând cu luna august, tot ce aprobăm spre deschidere sunt magazine pe noul format.”, a explicat pentru Economica Andrei Bica, CFO Profi Rom Food.