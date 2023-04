„Sunt distrus”. Ce a spus Pep Guardiola după ce Manchester City a învins Bayern Munchen cu 3-0, în Champions League. Erling Haaland, un nou record – FOTO & VIDEO

O nouă seară de vis în Champions League. Manchester City și Inter au câștigat prima manșă a sferturilor de finală, după ce au învins Bayern Munchen și Benfica Lisabona. Erling Haaland a înscris din nou și este primul jucător din istoria Premier League care a reușit să ajungă la borna de 45 de goluri într-un sezon, în toate competițiile.

Meciul zilei în prima manșă din „sferturile” Champions League s-a desfășurat la Manchester, unde s-au înfruntat două echipe pe care specialiștii le creditează cu șanse mari la câștigarea trofeului. Gazdele au jucat încântător și au marcat de trei ori, reușind astfel să ajungă la doar un pas de semifinale.

„Tocmai am văzut noua campioană europeană. Sunt convins 100%! Hai, 99%, să las 1% și pentru prietenul care ține cu Inter, deși nu cred că va ajunge până în finală”, a declarat Gabi Balint în studioul Digi Sport.

Seria golurilor a fost deschisă de reușita senzațională a lui Rodri, cel care a marcat cu un șut superb de la marginea careului. Apoi și-a intrat în rol Erling Haaland. Atacantul norvegian a oferit o pasă de vis la golul înscris de Bernardo Silva, dar a și reușit să închidă tabela și „cetățenii” s-au impus cu 3-0.

Opta scrie că atacantul norvegian este primul jucător din istoria Premier League care a punctat de 45 de ori într-un sezon, în toate competițiile. Haaland are 30 de goluri marcate în campionatul Angliei, 3 în FA Cup, unul în Cupa Ligii Angliei și 11 în Champions League.

.@ErlingHaaland sets a new record for goals scored by a @premierleague player in all competitions! ✨ pic.twitter.com/AHiRhRzbJL

— Manchester City (@ManCity) April 11, 2023