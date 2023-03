Secretele lui Erling Haaland, dezvăluite de jurnaliștii de la The Sun. Mănâncă precum un urs, se antrenează ore în șir și are ochelari care îl ajută să doarmă bine

Erling Haaland i-a uimit din nou pe englezi, după ce a marcat cinci goluri în Champions League, în meciul în care Manchester City a învins cu 7-0 RB Leipzig. Atacantul norvegian a postat după duel o fotografie în care apare în pat, înainte de somn, având lângă el o minge, dar și mai multe „ustensile”, de ultimă generație. Jurnaliștii de la The Sun au făcut mai multe investigații și au aflat despre ce este vorba.

Erling Haaland și fotografia în care și-a dezvăluit secretele

Erling Haaland a postat după meciul Manchester City – RB Leipzig 7-0 o fotografie prin care a dat din nou „apă la moară” rivalilor care au spus despre el că este „un robot” și chiar au înaintat o petiție prin care au cerut să fie expulzat. Atacantul norvegian le-a arătat fanilor cum se pregătește de somn având lângă el mingea cu care a marcat cinci goluri, în doar 63 de minute în Champions League, dar și mai multe gadgeturi. Jurnaliștii de la The Sun au analizat imaginea și s-au concentrat pe ochelarii cu lentile colorate, care îl ajută să se liniștească înainte de somn.

Erling Haaland’s rigorous sleeping technique revealed including special glasses and hi-tech ring https://t.co/y0RXn1aiat — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 16, 2023

Atacantul norvegian este obsedat să-și îmbunătățească somnul despre care spunea într-un interviu că este „probabil cea mai importantă chestiune din viață”, așa că, în zilele în care nu sunt meciuri, la ora 22.30 este deja în pat. Un inel Oura îl ajută să-și măsoare calitatea somnului, tendințele de temperatură, stresul și ritmul cardiac. Înainte de culcare scoate din priză toate dispozitivele.

Haaland are grijă să se antreneze foarte bine, dar este foarte preocupat și de alimentație. Selecționerul naționalei Noregiei spune că vede că lucrurile sunt tot mai bune ori de câte ori se întâlnesc. Asta deși dieta lui conține 6.000 de calorii în fiecare zi. „Nu am văzut niciodată pe cineva să mănânce atât de mult ca el. El mănâncă pur și simplu ca un urs”, l-a dat de gol Josh King, colegul lui de la prima reprezentativă. Atacantul lui City a lămurit rapid dilema. Provine dintr-un oraș unde se creșteau multe animale și este obișnuit să mănânce des organe, în special inimă și ficat. În plus se antrează foarte bine în fiecare zi, așa reușește să nu pună pe el grăsime, ci doar mușchi.

„Mâncarea de calitate, cât mai locală posibil, estefoarte importantă. Oamenii spun că nu este bine să mănânci multă carne, dar despre ce carne este vorba? Carnea pe care o primești la McDonald’s sau vaca locală care mănâncă iarbă chiar acolo?”, a dezvăluit Haaland.

Recordurile deţinute de Haaland în Champions League:

Cel mai tânăr jucător care a înscris 15 goluri (la 20 de ani şi 126 de zile)

Jucătorul care a ajuns cel mai rapid la 15 goluri înscrise (12 meciuri)

Cel mai tânăr care a ajuns la 20 de goluri înscrise (20 de ani şi 231 de zile)

Jucătorul care a ajuns cel mai rapid la 20 de goluri înscrise (14 meciuri)

Cel mai tânăr care a ajuns la 25 de goluri înscrise (22 de ani şi 47 de zile)

Jucătorul care a ajuns cel mai rapid la 25 de goluri înscrise (20 de meciuri)

Cel mai tânăr fotbalist care a ajuns la 30 de goluri înscrise (22 de ani şi 236 de zile)

Jucătorul care a ajuns cel mai rapid la 30 de goluri înscrise (25 de meciuri)

Singurul jucător care a reuşit un hattrick în prima repriză la debutul în competiţie

Singurul jucător care a înscris de mai multe ori în patru meciuri în care a jucat consecutiv

Singurul jucător care a înscris mai mult de un gol la debutul în competiţie pentru trei echipe diferite