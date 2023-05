„Sunt campioană la Wimbledon și mă mărit cu un fan care mi-a cerut o fotografie”. Povestea de iubire care a impresionat lumea tenisului – GALERIE FOTO

Garbine Muguruza a acordat un interviu în care a dezvăluit că a decis să se mărite cu iubitul ei, modelul Arthur Borges. Povestea lor de dragoste este uluitoare. Cei doi s-au întâlnit pe stradă, când bărbatul i-a cerut să fie de acord să facă împreună o fotografie. „Sunt campioană la Wimbledon, acum mă căsătoresc cu un fan care m-a oprit pentru o poză în Central Park”, a povestit, amuzată, jucătoarea de tenis.

Garbine Muguruza are 29 de ani, iar palmaresul ei este impresionant. A câștigat turneele de la Roland Garros (2016) și Wimbledon (2017),Turneul campioanelor (2021), dar a jucat și finale la Australian Open (2020) și US Open (2021). Acum se află pe locul 168 WTA pentru că a decis să se concentreze pe viața de familie și lase sportul în plan secund, iar ultimul ei turneu a fost la Lyon, acum patru luni. Jucătoarea de tenis a acordat un interviu în care a dezvăluit că plănuiește să se căsătorească. A și povestit cum și-a cunoscut viitorul soț. Acum doi ani, Arthur Borges era doar un fan care și-a dorit să facă o poză cu ea pe stradă.

„Hotelul meu era aproape de Central Park și mă plictiseam, așa că m-am gândit că ar trebui să ies să mă plimb. Ies și dau peste el pe stradă. Dintr-o dată, se întoarce și îmi spune: «Noroc la US Open». Mi-a cerut și o poză și am rămas cu gândul: «Wow, e atât de frumos»”, a declarat sportiva, conform The Sun.