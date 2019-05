Summit-ul de la Sibiu: de ce au făcut Macron și Merkel o baie de mulțime, spre surprinderea SPP-iștilor – VIDEO

Oficialii europeni prezenți la summit-ul de la Sibiu i-au luat prin surprindere pe SPP-iști și pe organizatori. Liderii, în frunte cu Angela Merkel și cu Emmanuel Macron, au ieșit să dea mâna cu persoanele adunate în Piața Mare.

Oficialii europeni s-au reunit, după orele prânzului, în clădirea Primăriei din Sibiu pentru prima sesiune de discuții. Au luat pauză în jurul orei 14:30 și, după tradiționala poză de grup, oficialii nu s-au retras în pauză, așa cum era stabilit.

Președintele Klaus Iohannis și alți oficiali printre care Angela Merkel, Emmanuel Macron și premierul Olandei s-au îndreptat către mulțimea adunată în Piața Mare. Oamenii, adunați în spatele gardurilor de securitate, au scandat mesaje pro-europene și i-au aplaudat pe oficiali.

Unul dintre jurnaliștii prezenți la Sibiu a povestit momentul în care oficialii europeni au făcut o baie de mulțime.

„Momentul summitului de la Sibiu i-a bulversat pe toti agentii, toti spp istii romani si straini si pe noi. Macron a luat la pupat romance, eu am dat nas in nas cu premierul Olandei. Baie de multime care nu s-a mai pomenit ever la vreo reuniune oficiala. Poate ca a fost regizata, dar a inceput cand lumea de pe margine striga: Europa! Europa!”