Summer Well 2022 programul pe zile. Cine sunt artiștii de top care urcă pe scenă

Summer Well 2022 programul pe zile. Unul dintre cele mai mari festivaluri din România, Summer Well va avea loc weekend-ul acesta, în perioada 12-14 august. Pasionații de distracție și muzică bună sunt invitați la Domeniul Știrbey din Buftea în al doilea weekend din luna august.

După Neversea și Untold, acum a venit rândul festivalului Summer Well pentru a da drumul la distracție. Organizatorii promit, pentru ce de-a 11 ediție a festivalului, un line-up surprinzător cu cei mai renumiți artiști și multe after party-uri cu nume mari.

Summer Well 2022 va avea loc la Domeniul Știrbey din Buftea. Cei care doresc să ajungă aici o pot face cu autobuzul, trenul, bicicleta sau mașina personală. Iată tot ce trebuie să știți.

Organizatorii au pus la dispoziție un autobuz dedicat care va pleca din București – Autogara Clăbucet, Bd. Ion Mihalache x Calea Griviței. Biletele pentru acest mijloc de transport pot fi achiziționate la intrarea în autobuz sau de pe summerwell.ro. Costul unei călătorii este de 20 de lei dus și 20 de lei întors.

Primul autobuz pleacă din București spre Summer Well 2022 la ora 13:30, vineri, sâmbătă la ora 12:00, iar duminică la aceeași oră. De asemenea, autobuzele vor circula constant de la București la festival, odată la 10 până la 20 de minute.

Potrivit organizatorilor, aceștia recomandă ca cei prezenți să vină cu autobuzele la festival. Nu există parcare dedicată pentru cei care vin la concert, ci doar parcare pe stradă, lucru care poate îngreuna circulația. Aceștia mai recomandă ca, în cazul în care veniți cu mașina, să o parcați departe de locație.

Cu trenul puteți ajunge la festival dacă plecați din Gara de Nord, București, până la Buftea. De aici până la locul festivalului sunt disponibile trotinete electrice. La intrarea în festival, organizatorii recomandă ca trotinetele să fie lăsate în locul de parcare dedicat acestora, astfel încât mai multe persoane să le poată folosi.

Din București până la Summer Well veți face aproximativ 40 de minute cu bicicleta. De asemenea, la fel ca și în cazul trotinetelor, aveți loc special de parcare pentru acestea.

Prima trupă anunțată de organizatori care va cânta la Summer Well 2022 este Arctic Monkeys. Alți artiști renumiți din străinătate, dar și din țară, vor urca pe scena summer well în acest weekend.

„Facem în fiecare an eforturi să aducem în premieră artiști importanți pe scenele festivalului. Faptul că Arctic Monkeys vor cânta anul viitor la Summer Well reprezintă un eveniment muzical major al verii viitoare și răspunsul la cerințele venite de-a lungul anilor din partea publicului nostru. În orice sondaj pe care l-am făcut în ultimii ani, Arctic Monkeys au fost mereu artiștii de pe primul loc în topul preferințelor.”, a transmis John Varbiu, unul dintre organizatorii Summer Well.