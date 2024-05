Suma uriașă pe care o câștigă Andreea Bostănică din TikTok în șapte zile: „Dați hate în comentarii”! Totul a fost făcut public

Născută pe 02 octombrie 2004, Andreea Bostănică este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute vedete din generația ei, datorită clipurilor pe care le-a postat pe TikTok de-a lungul timpului.

Frumoasa vedetă în vârstă de 19 ani a lansat și câteva melodii, iar foarte multă lume a început să se întrebe cum reușește tânăra din Chișinău să ducă o viață de lux.

Deranjată de comentariile răutăcioase pe care le-a primit de-a lungul timpului, Andreea Bostănică le-a dezvăluit celor aproape șase milioane de fani de pe TikTok câți bani câștigă ea în doar șapte zile. Iar suma este una uriașă!

Andreea Bostănică s-a umplut de bani din TikTok

„Fetițele care se uită la mine se motivează. Cum eu mă uit la alte fete, băieți care muncesc. Eu cânt, fac vlogging, TikTok, Instagram, am campanii… Din acești bani pentru care eu îi lucrez de la 12 ani… Prietenii mei când aveau 12 ani se jucau! Eu filmam vlogguri, editam, făceam ore de vioară, pian, actorie, dansuri, editam singură, lansam piese.

Pentru că toată copilăria mea mi-am dedicat-o muzicii, acum îmi permit! Vedeți câte puncte am? Momentan am 2 milioane, calculați cât valorează, ca să înțelegeți cât am făcut săptămâna asta. În continuare nu-mi retrag absolut niciun cuvânt, în continuare mi-e milă de oamenii care sunt invidioși”, a spus vedeta.

La un calcul simplu putem spune cu aproximație că 2 milioane de puncte pe TikTok înseamnă 20.000 de euro! Astfel, Andreea Bostănică le-a dezvăluit tuturor că ea câștigă în doar șapte zile această sumă.

Deranjată de cei care o critică

Mesajul ei a venit după ce a fost acuzată că a spus în mediul online că îi este milă de cei care nu câștigă la fel de mulți bani ca ea și îi mai și scriu comentarii răutăcioase pe rețelele de socializare.

„Ce să zic, dragilor? Voi îmi dați hate, eu am făcut în 15 minute cât faceți voi în trei luni! De fapt, cred că mai mult. Ce să faci, asta e viața. Eu vă iubesc. Dați hate în comentarii. Este foarte amuzant, pentru că oamenii mă urăsc fără niciun motiv.

Voi invidioșilor, mi-e milă de voi, sincer. Să vă ajute Dumnezeu. Îmi dau seama ce viață tristă aveți, voi trăiți tot cu viața mea, dar asta este. De asta sunt eu aici. De asta am făcut eu în 20 de minute cât nu faceți voi în trei luni de muncă”, afirma în trecut tânăra din Chișinău.