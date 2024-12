Andreea Bostănică, criticată dur în online, după ce și-a decorat bradul cu bijuterii în valoare de mii de euro: ”Decorațiuni pompoase, mese pline și suflete goale”

Andreea Bostănică, una dintre cele mai urmărite influencerițe de pe TikTok, continuă să stârnească interes pe platformele de socializare. De această dată, ea a uimit utilizatorii de internet postând poze cu globurile pentru bradul de Crăciun, care sunt evaluate la mii de euro.

Andreea Bostănică a început să își decoreze bradul de Crăciun și a distribuit imagini pe rețelele sociale. Videoclipul pe care l-a postat pe TikTok a strâns mai mult de 1,3 milioane de vizualizări în mai puțin de 24 de ore. Ea a achiziționat globuri-bijuterie și ornamente din cristale de la un renumit brand de bijuterii.

Potrivit prețurilor de pe site, un glob achiziționat din acest magazin are un cost mediu de 500 – 800 lei, iar pentru modelele mai elaborate, prețul poate ajunge până la 1.000 de lei.

Unii utilizatori ai rețelelor sociale au lăudat gestul tinerei din Republica Moldova, în timp ce alții au criticat-o sever, considerând că exagerează cu aroganța.

Andreea Bostănică continuă să provoace controverse pe rețelele sociale, după ce a arătat cadouri în valoare de zeci de mii de euro. Tânăra din Republica Moldova a dezvăluit câți bani câștigă pe TikTok într-o singură săptămână.

Tânăra a declarat pe TikTok că fetițele care o urmăresc se motivează să muncească, așa cum și ea se inspiră din munca altora. Ea a explicat că, de la vârsta de 12 ani, a fost dedicată activităților precum cântatul, vloggingul, TikTok-ul, Instagram-ul și campaniile, în timp ce alți copii se jucau.

„Fetițele care se uită la mine, din contră, se motivează, cum eu mă uit la alte fete, băieți, care muncesc. Eu de exemplu cânt, fac vlogging, TikTok, Instagram, am campanii. Din acești bani pentru care eu îi lucrez de la 12 ani, prietenii mei când aveau 12 ani de exemplu se jucau, eu filmam vlogguri, editam, făceam ore de vioară, pian, actorie, dansuri, editam singură, lansam piese. Pentru că toată copilăria mea mi-am dedicat-o muzicii, acum îmi permit, vedeți câte puncte am, momentan am două milioane, calculați cât valorează, ca să înțelegeți cât am făcut săptămâna asta. În continuare nu îmi retrag absolut niciun cuvânt, în continuare mi-e milă de oamenii care sunt invidioși, nu îmi retrag absolut niciun cuvânt”, a spus Andreea Bostănică, pe TikTok.