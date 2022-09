Suma pe care o cere un român pentru o Dacia 1300. Se îmbogăţeşte, e o mică avere

S-a aflat care este suma pe care o cere un român pentru o Dacia 1300. Se îmbogăţeşte dacă o vinde la acest preț, întrucât este o mică avere. Astfel, anunțul românului din Germania, care și-a scos la vânzare Dacia din 1984, pare de necrezut.

Un român cere pe o Dacia 1310 o sumă astronomică. Mașina din anul 1984 costă cât un Duster nou

Un român care locuiește în Germania și-a scos mașina la vânzare, o Dacie din 1984, pentru care solicită un preț incredibil.

Mulți români sunt posesori ai unui automobil Dacia 1300, dar nu dau doi bani pe el. Cu toate astea, un român din Germania a scos la vânzare o astfel de mașină pentru foarte mulți bani.

Mașina are 38 de ani

Românul și-a scos la vânzare Dacia veche de 38 de ani pe cel mai mare site de vânzări automobile second-hand din Germania. Astfel, bărbatul care vinde o Dacia 1300 din anul 1984, are anunțul publicat deja de peste 30 de zile pe acest site.

Mașina concetățeanului nostru, care este stabilit de mai mulţi ani în oraşul german Augsburg, a fost, binențeles, construită la uzina Dacia de la Mioveni, judeţul Argeş. Autovehiculul are 40.000 de kilometri rulați, a avut un singur proprietar, are un motor pe benzină şi 50 cai-putere. În plus, mașina este considerată de către vânzător piesă de colecție, întrucât solicită incredbila sumă de 15.000 de euro pe ea.

Anunțul românului din Germania

„Este o Dacia 1310 originală cu toate elementele din fabrică, fără rugină. A nu se confunda cu maşinile restaurate, a avut parte de o mentenanţă foarte bună, a fost ţinută în garaj, se vinde din propria mea colecţie, este o piesă unică. Are documentele de achiziţie din fabrică originale şi vopsea originală”, spune vânzătorul pe site-ul de vânzări mobile.de.

Dacii 1300 cu prețuri între 1.900 și 9.900 de euro

Încă 12 mașini Dacia 1300 și 1310 sunt scoase la vânzare de proprietari din Germania pe acest site. Pentru aceste automobile fabricate între 1975 şi 1986 se cer sume ce variază între 1.900 şi 9.900 euro.

Dacia 1310 s-a fabricat la uzina de la Mioveni începândcu anul 1979 şi 2004, la preluarea de către Renault. A fost lansată ca succesoare a modelului Dacia 1300. În totalitate, au fost fabricate peste 2,2 milioane de autoturisme Dacia 1300 şi Dacia 1310.

Modelul 1310 s-a produs în două versiuni

La fel ca şi Dacia 1300, modelul 1310 a fost produsă în două variante de caroserie, berlină şi break, fiind derivată, de asemenea, în versiuni cu hayon (Dacia 1320 şi Dacia 1325 Liberta), camionetă (gama Dacia Pick-Up) şi coupe (versiunea Sport). Modelul avea 940 de kilograme şi s-a vândut cu cutie de viteze manuală, în patru sau cinci trepte.