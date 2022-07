Suma colosală pe care Patrick Mouratoglou o ia de la Simona Halep. Antrenorul a strâns o avere deja!

S-a aflat ce sumă primește Patrick Mouratoglou pentru serviciile sale. Simona Halep nu se uită la bani atunci când vine vorba despre evoluția sa în carieră. Antrenorul cu siguranță a reușit să strângă o avere doar de când este în echipa campioanei noastre. Ce sumă câștigă sportivul francez din partea jucătoarei celebre? Mulți dintre fanii ei cu siguranță își doreau să afle acest detaliu.

Patrick Mouratoglou a acceptat în urmă cu ceva timp să vină în echipa Simonei Halep, iar colaborarea lor a început să dea rezultate. Parcursul campioanei noastre de la Wimbledon este dovada faptului că cei doi au reușit să ajungă la un numitor comun și să bifeze strategia discutată.

El este unul dintre cei mai de succes antrenori de tenis din lume și a reușit ca de-a lungul anilor să lucreze cu nume extrem de cunoscute în sportul alb. Simo a avut un parcurs excelent la Wimbledon, ajungând până la jocul cu Elena Rybakina. Francezul se pare că și-a pus amprenta pe jocul sportivei noastre, iar lucrurile merg în direcția dorită.

Cea din urmă nu se zgârcește atunci când vine vorba despre carieră sau echipa sa, iar pentru Mouratoglou scoate din buzunar câte 20.000 de euro pe săptămână la fiecare turneu la care participă. De asemenea, bărbatul primește și 10-12% din premiile câștigate de aceasta.

Mai mult decât atât, el primește și bonusuri de performanță în funcție de poziția pe care o ocupă Simona în clasamentul WTA, dar și de rezultatele pe care le obține la turneele de Grand Slam.

Mourtagolou a mai colaborat în cariera sa cu Anastasia Pavlyuchenkova (2007-2009), Aravane Rezai (2009-2010), Yanina Wickmayer (2009-2012), Laura Robson (2010-2011), Jeremy Chardy (2021), Grigor Dimitrov (2012), Stefanos Tsitsipas (2018), Coco Gauff (2018), Serena Williams (2012-2021).

„Eu și cu ea ne bucurăm mult de ceea ce facem. Ne înțelegem foarte bine. Să fim pe teren, să ne trezim dimineața să lucrăm e o plăcere pentru amândoi. Așa cum spune Mike Tyson, niciun boxer nu e mai periculos decât unul fericit. Aici avem o jucătoare de tenis fericită.

Acesta este, într-un mod, motivul pentru care joacă atât de bine. E o jucătoare fabuloasă. Este o oportunitate pentru mine să lucrez cu ea. Are o personalitate incredibilă, ce merită să o descoperi. Cu cât o cunoști mai mult, cu atât o iubești mai mult”, a spus Patrick Mouratoglou pentru Be In Sport, conform tennismajors.com.