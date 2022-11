Suma colosală pe care o ia Delia la un concert în România. Chiar Andreea Bălan a dat-o de gol

Delia este una din cele mai apreciate și bine plătite artiste de la noi. Blondina are o carieră impresionantă și este un nume cunoscut în industria muzicală din țara noastră. Fosta membră N&D are și un tarif pe măsură pentru munca depusă până acum. Ce sumă cere jurata de la emisiunea ,,iUmor” pentru un concert în România? Mulți din fanii ei nu își permit să o cheme la evenimente.

Ce tarif are Delia pentru concertele din România: suma este incredibilă

Delia este un nume foarte cunoscut în industria muzicală din țara noastră. Aceasta și-a început carieră când era doar o adolescentă, iar acum se bucură de roadele muncii sale. Fosta membră N&D se numără printre cei mai căutați și scumpi artiști de la noi, motiv pentru care tariful pe care îl cere reflectă talentul și notorietatea sa.

De asemenea, blondina are succes în mediul online, dar și pe TV. Cu toate astea, puțini din fanii săi știu exact cât ar trebui să plătească pentru a se bucura de ritmurile sale la un eveniment special din viața lor. Andreea Bălan a dat-o recent de gol și a dezvăluit suma uluitoare pe care o cere fosta membră a trupei N&D pentru un concert în România.

Mai exact, cei care o adoră pe jurata de la emisiunea ,,iUmor” trebuie să scoată din buzunare suma de 15.000 de euro pentru un spectacol ca la carte. Jumătatea trupei Andre a subliniat că Delia vine ,,cu toată infrastructura de la Sala Palatului. Vine cu decorul, vine cu dansatorii, vine cu toate”.

„Păi Delia când cere 15 mii la un concert vine cu toată infrastructura de la Sala Palatului. Vine cu decorul, vine cu dansatorii, vine cu toate. (…) Dacă tu ceri trei mii și te prezinți pe scenă singură sau cu trei instrumentiști și nu faci nimic, cânți trei piese cunoscute și restul necunoscute, după aia nu te mai cheamă”, a precizat fosta soție a lui George Burcea.

Cât cere Andreea Bălan?

În timpul acesta, Andreea Bălan este mai accesibilă pentru fani decât alți artiști. Solista a vorbit despre onorariul pe care îl cere pentru concertele din țară, dar și despre diferența între artiștii străini și cei de la noi.