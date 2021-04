Suma colosală încasată de Bianca Drăgușanu pentru a fi imaginea unui studio de videochat. E ireal de mare

Bianca Drăgușanu a devenit imaginea unui studio de videochat, iar reclamele cu ea au împânzit tot Bucureștiul, devenind virale și pe internet. Deși multe firme se luptă să obțină un contract cu vedeta, reușita a fost a unui studio de videochat.

Suma pe care Bianca Drăgușanu a acceptat să reprezinte brandul nu este deoc mică. Se pare că blondina ar fi luat 100.000 de euro ca să devină imaginea unui astfel de studio.

Astfel, timp de jumătate de an afișele cu Bianca Drăgușanu vor trona pe stâlpii din București. Campania de marketing a studio-ului de videochat este una asiduă, atât pe străzile Capitalei, cât și în mediul online.

Stârnind controverse cu mesajele pe care le-au transmis pe afișele cu Bianca Drăgușanu, mulți oameni s-au întrebat dacă nu cumva totul este o glumă.

Cu toate acestea, echipa de marketing a văzut oportunitatea mesajelor de pe afișe de a deveni virale, așa că exact asta s-a întâmplat.

Campania nu a rămas fără răspuns din partea oamenilor, iar printre ei se află și unii extrem de supărați că mesajul „îndeamnă la prostituție”, iar campania are un „mesaj tendențios și jignitor”.

„Incredibila campanie de “racolare” in centrul capitalei, care are rolul de a “normaliza” lipsa acuta de moralitate a acestui demers. Sub concepte avangardiste de “incluziune” si “liberatate de expresie” se promoveaza orice comportament care poate provoca majore daune emotionale si chiar financiare (ca in cazul reclamelor excesive la jocuri de noroc), educand o societate cu repere gesite.

Aceasta nu este o campanie de marketing. Este o campanie cu mesaj tendentios si jignitor, de instigare la prostitutie si de altfel, complicitate la o activitate inca ilegala pe teritoriul tarii.

Mesajele batjocoresc saracia si indeamna la prostitutie.

Se adreseasa acelor fete din mediile vulnerabile care nu isi permit marci originale sau denigreaza eforturile celor care “n au facut milionu’ “ pana la 30 de ani! Cum putem impiedica astfel de mesaje de a dreptul jignitoare in spatiul public?!? Cum imi pot proteja copilul de “reperele” acestea eronate. ANPC ul, CNA ul … au spus ca nu este de competenta lor! Macar la TV pot apasa butonul rosu… in cazul acesta ce putem face? Daramam stalpii”, este părerea unei internaute.