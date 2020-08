Suferința Sofiei Vicoveanca. Ce probleme are, de fapt, în această perioadă

Odată cu explozia crizei generate de noul coronavirus multe domenii au fost afectate de ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în continuare în România. Printre domeniile afectte au fost și cele artistice, mulți artiști, actori și instituții de cultură au avut și au de suferit.

Din păcate, ca și în idustria HoReCa, și domeniile artistice, teatru, concerte, expoziții, au avut de suferit, iar exponenții acestiu domeniu au pierdut contracte și, implicit, bani. Printre cei care au avut de suferit în această perioadă s-a numărat și celebra solistă de muzică poupulară, Sofia Vicoveanca. Artista a declarat zilele trecute, într-un interviu, că nu a mai avut un concert de foarte mult timp.

Deși fără concerte sau apariții în spațiul public, solista de muzică populară a fost extrem de activă pe rețelele de socializare și a avut timp să se ocupe de grădinărit, de flori, să citească și să înregistreze câteva melodii pentru un nou album. Cu toate astea, vedeta recunoaște că-i lipsesc întâlnirile cu spectatorii, la concerte, și scena.

„În pandemie am stat în casă, cuminte. Am scris, am înregistrat piese. Până acum am înregistrat patru melodii din 20 de melodii pentru un album nou. Va fi gata probabil de Sărbători. Nu mă grăbesc. Noi, artiștii, am fost cei mai oropsiți. Să nu cânți pentru public atâta vreme. E foarte greu. Consider că am pierdut un an. Oamenii s-au înrăit. Eu stau la bloc, dar am mai fost și la căsuța mea de la Vicov. La bloc nu pot cânta. A fost greu”, a mai povestit artista.