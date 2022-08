Sucul pe care poți să-l bei și noaptea. Beneficiile neștiute pe care le are

Sucul pe care poți să-l bei și noaptea, potrivit experților în sănătate. Există legume cărora, chiar dacă le sunt atribuite proprietăți de slăbire, au și numeroase alte beneficii care trebuie luate în considerare pentru sănătate. Beneficiile neștiute pe care le au, disponibile în rândurile de mai jos.

Cum să slăbești dormind. Ce suc trebuie să bei înainte de somn

Experții nutriționiști au spus care este sucul care poate fi consumat chiar și noaptea. Astfel, în rândurile următoare vă vom dezvălui mai multe despre sucul de țelină și castraveți, precum și beneficiile consumului acestuia pe timp de noapte.

În afara faptului că sunt proaspete, aceste alimente verzi au o cantitate mare de fibre care ne vor pune sistemul digestiv la treaba și nu numai asta. Vei putea dormi mult mai bine dacă le consumi înainte de culcare. Această combinație are mai multe beneficii pentru sănătatea omului.

Ce substanțe benefice conțin cele două legume

Chiar și cei mai reticenți ar trebui să acorde o șansă acestui preparat, care are o cantitate imensă de nutrienți, substanțe care te vor ajuta să ai o viață mult mai sănătoasă.

Țelina, pe lângă fibre țelina are vitaminele A, B-9, C și K; precum și calciu, potasiu, magneziu, fosfor, sodiu și fluor. În timp ce castravetele are vitamina C, provitamina A și vitamina E și, în proporții și mai mici, vitamine din grupa B precum acid folic, B1, B2 și B3.

Când se bea sucul de țelină și castraveți

Această băutură verde ar trebui să fie băută cu 20 de minute înainte de cină și ar trebui să așteptați cel puțin două ore pentru a merge la somn după ce ați consumat-o. Însă, mai exact, care sunt schimbările pe care le vei observa în viața ta de zi cu zi dacă le incluzi în dieta ta?

Poate cel mai important beneficiu al acestui mix de legume este puterea lui de a ajuta organismul să slăbească deoarece provoacă sațietate, însă aceasta nu este calitatea sa cea mai importantă, mai sunt si altele care sunt si mai favorabile sănătății.

Beneficiile sucului de castraveți și țelină:

-Reglează gastrita, refluxul, arsurile la stomac și arsurile la stomac pe timp de noapte

-Ajută la reglarea bacteriilor din intestin și promovează absorbția nutrienților

-Reduce colesterolul

-Controlează tensiunea arterială, ținând la distanță problemele cardiovasculare și hipertensiunea arterială.

Acum că știi care sunt beneficiile țelinei și castravetelui, nu ai decât să profiți din plin de această băutură miraculoasă.