Substanța periculoasă descoperită în deodorante. Unul dintre ele, folosit de vedetele din România

S-a descoperit că spray-urile de corp antiperspirante și deodorante conțin niveluri ridicate de benzen cancerigen. Ca urmare a acestor descoperiri este imperativă scoaterea de pe piață, a declarat Valisure, un laborator de testare independent. Descoperirile au fost publicate într-o petiție depusă la Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA miercuri seara.

Benzen cancerigen în spray-urile comercializate

Spray-urile sunt cele mai recente dintr-un șir de produse cu aerosoli care conțin substanța chimică care cauzează cancer, benzen cancerigen. Substanța a fost descoperită inclusiv la creme de protecție solară și antifungice. La începutul acestui an, Johnson & Johnson a rechemat anumite spray-uri de protecție solară cu aerosoli sub mărcile Neutrogena și Aveeno.

Beiersdorf AG a rechemat câteva spray-uri de protecție solară Coppertone în septembrie. Luna următoare, Bayer AG a scos anumite spray-uri Lotrimin și Tinactin utilizate pentru picioare, după ce testele au arătat că unele mostre conțineau benzen cancerigen.

Eforturile de a scoate produsele contaminate de pe rafturi au venit după ce Valisure, un laborator independent de testare din New Haven, Connecticut, a alertat FDA cu privire la descoperirile sale de benzen cancerigen în produsele de îngrijire solară în mai.

Valisure a continuat în ultimele luni prin testarea a 108 loturi de spray-uri antiperspirante și deodorante de la 30 de mărci. A detectat benzen cancerigen în 59 de loturi la niveluri de triplu față de cantitatea găsită în cremele de protecție solară și detaliată în petiția adresată FDA.

Procter & Gamble Co. Old Spice cu cele mai mari niveluri

Spray-urile antiperspirante de la mărcile Procter & Gamble Co. Old Spice și Secret au conținut cele mai ridicate niveluri de benzen cancerigen. Un spray antiperspirant de la marca Equate de la Walmart Inc. și unul de la Suave de la Unilever PLC au fost, de asemenea, în fruntea listei.

Majoritatea spray-urilor pe care Valisure le-a găsit cu conținut ridicat de benzen cancerigen erau destinate doar pentru spray-urile antiperspirante. Laboratorul a găsit benzen cancerigen și într-un deodorant spray Victoria’s Secret & Co. menit să fie folosit pe tot corpul și un spray de la Prestige Consumer Healthcare Inc., destinat zonei vaginale. Companiile și FDA nu au răspuns imediat solicitărilor laboratorului.

P&G a scăzut cu 0,7% la 9:43 a.m. în tranzacțiile din New York, iar Unilever a scăzut cu 1,1% la Londra.

Valisure spune că produsele care conțineau butan

Valisure a constatat că produsele care conțineau butan aveau cel mai probabil să aibă niveluri ridicate de benzen cancerigen. Cei care au folosit alcool ca propulsor au fost cel mai puțin probabil să fie contaminați cu acest cancerigen.

David Light, directorul executiv al Valisure, a spus că este îngrijorat deoarece „contaminarea poate proveni de la materiile prime pe care companiile le folosesc ca propulsori, cum ar fi butanul și propanul, care sunt distilate de petrol produse prin rafinarea țițeiului”.

„Butanul este un fluid mai ușor. Propanul este același lucru pe care îl folosiți pentru a vă aprinde grătarul. Aceste gaze ies din pământ, la fel ca și benzenul. Benzenul cancerigen este un contaminant cunoscut al acestor produse. Se pare că acești propulsori sunt sursa.”, spune David Light, conform Bloomberg.

Industria farmaceutică s-a confruntat cu probleme de contaminare cu nitrozamine

Industria farmaceutică s-a confruntat cu propria sa problemă de contaminare legată de agenți cancerigeni probabili numiti nitrozamine și impurități mutagene numite azido.

Acestea au fost găsite în medicamente în ultimii ani, care decurg din reacții chimice secundare. Acestea sunt uneori rezultatul materiilor prime care nu sunt purificate corespunzător.

Niciun prag clar din partea FDA legat de contaminarea cu benzen cancerigen

FDA nu are un prag clar de benzen cancerigen în produse. Ghidul său pentru medicamente este că nivelurile de benzen pot ajunge până la 2 părți per milion. Asta numai dacă utilizarea sa în fabricație este inevitabilă pentru un produs care reprezintă un progres terapeutic semnificativ. Valisure a cerut FDA să stabilească ghiduri clare privind benzenul.

Valisure a găsit niveluri de benzen cancerigen de până la aproape 18 părți per milion în spray-urile antiperspirante și deodorante. Centrul de instrumentare chimică și biofizică al Universității Yale a confirmat prezența benzenului într-o prelevare a spray-urilor prin teste separate. Valisure a găsit, de asemenea, produse spray care nu conțineau benzen cancerigen detectabil, inclusiv un deodorant de la Sanofi’s Gold Bond și antiperspirante de la Unilever’s Axe and Degree.

Benzen cancerigen în produsele de consum descoperite din martie

Laboratorul a detectat pentru prima dată benzen cancerigen în produsele de consum în martie, când a testat dezinfectanții pentru mâini. Nivelurile de benzen cancerigen au fost deosebit de ridicate la cei care au venit pe piață pentru a umple un gol.

Era momentul când rezervele de detergenți au fost scăzute la începutul pandemiei de Covid-19. Este posibil ca benzenul din dezinfectanții de mâini să fi fost introdus în timpul procesului de fabricație atunci când alcoolul care distruge germenii este purificat. Alcoolul este de asemenea folosit uneori ca propulsor în aerosoli.

Artnaturals conținea cele mai ridicate niveluri de benzen cancerigen găsite de Valisure în dezinfectantele pentru mâini. FDA a declarat luna trecută că a testat dezinfectanții de mâini Artnaturals și a găsit, de asemenea, benzen cancerigen, precum și alți contaminanți.

Agenția a sfătuit consumatorii la începutul lunii octombrie să nu folosească niciun produs Artnaturals. Compania a anunțat ulterior o rechemare limitată a dezinfectanților pentru mâini. FDA a mai spus că a cerut companiei să efectueze mai multe teste pentru a determina amploarea contaminării, adăugând că, chiar și după rechemare, domeniul de aplicare este încă în curs de investigare.