Subiectul tabu de la Survivor România. Se întâmplă la ordinea zilei în spatele camerelor de filmat, însă nimeni nu mai vorbește despre el

Subiectul care a trezit mult semne de întrebare în rândul telespectatorilor de la Survivor România 2021 nu a fost nici acum rezolvat. Ce s-a întâmplat în spatele camerelor de luat vederi și de ce nimeni nu a mai vorbit despre asta?

Fanii emisiunii își aduc aminte bine care a fost întâmplarea cea mai controversată petrecută chiar la o scurtă vreme de la începerea emisiunii sportive. Mai exact, telespectatorii încă au semne de întrebare cu privire la furturile din tabăra Faimoșilor, de când Elena Marin a rămas fără o parte bună din mâncarea sa pe care o porționa cuviincios pentru a-i ajunge și în alte dăți.

Georgiana Lupu a venit cu detalii despre evenimentul care a făcut-o pe dansatoarea Andreei Bălan să plângă în hohote și să rămână dezamăgită cu privire la oamenii cu care este nevoită să conviețuiască.

Mâncarea i-a fost furată mai multe zile la rând, după ce concurenta și-a păstrat provizii la sfatul medicului. Femeia are probleme cu stomacul și a fost sfătuită de specialiști să mănânce câte puțin, dar des. Fosta concurentă de la iUmor susține că există trei dirijori.

Concret, Zanni, Alexandra Stan și Culiță pe post de dirijor, crede mulatra: „Nu știu exact, dar era foarte urât să ne furăm mâncarea între noi când știm că dormim împreună, mergem la joc împreună, facem focul împreună, discutam probleme. Era foarte urat asă știu că îmi dispare o pereche de șoșete, îmi dispare banderola. Nu exista zi acolo să nu i se fi furat ceva cuiva.”

„Este foarte urât (n. red: că i s-a furat mâncarea) pentru că Elena Marin a încercat să se înțeleagă cu toată lumea. Este o fată super ok, era cea mai bună prietenă a mea din echipa aia. Dacă ea ar avea susținere mai mare, din punctul meu de vedere, ar ajunge foarte departe. Aici e vorba și de psihic pentru că degeaba ești bun pe traseu dacă nu reziști psihic. Ea este o persoană care pune la suflet și i-am zis să nu mai pună la suflet. De multe ori din nimicuri face ditamai…. eu nu aș face așa. Dacă aș ști ceva nu aș vorbi așa în fața echipei. Are o persoanalitate și este genul de om sincer care spune pe față. A explicat de foarte multe ori că are probleme cu stomacul și i-a zis doctorul să porționeze mâncarea și i se fura”

Georgiana Lupu (Sursa: radioimpuls.ro)