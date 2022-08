SUA, avertisment de ultimă oră după sosirea lui Nancy Pelosi în Taiwan. Ce plan de răzbunare are China

După aterizarea în Taiwan a avionului în care Nancy Pelosi se afla la bord, Casa Albă a transmis un anunț de ultimă oră prin care a ținut să dea asigurări privind siguranța șefei Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, care a insistat să ajungă în arhipelagul revendicat de Beijing, în ciuda avertismentelor repetate ale Chinei.

La scurt timp după sosirea în Taiwan, Nancy Pelosi a publicat pe Twitter mai multe fragmente care justfifică motivul acestei vizite, fiind de altfel, și prima în ultimii 25 de ani a unui președinte al Camerei Reprezentanților a Statelor Unite. Potrivit declarațiilor sale, această vizită nu contrazice sub nicio formă politica de lungă durată a Statelor Unite, ghidată de Legea privind relațiile cu Taiwanul din 1979 și nici alte acorduri.

Potrivit oficialului SUA, prezența sa aici are rolul de a reconfirma susținerea și angajamentul SUA față de democrația Taiwanului.

Imediat după aterizarea avionului său în Taipei, Ministerul chinez de Externe a transmis că această vizită dăunează grav păcii și stabilității în Strâmtoarea Taiwan, potrivit Reuters.

După sosirea lui Nancy Pelosi în Taiwan, purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru probleme de securitate a transmis un mesaj către China, prin care oferă asigurări cu privire la dreptul oficialului SUA de a efectua această vizită, fără a afecta cu nimic angajamentul Washingtonului față de China.

„Pelosi a sosit astăzi în Taiwan. După cum am spus, Pelosi are dreptul să viziteze Taiwanul . Această călătorie este decizia lui Pelosi, Congresul, după cum ştiţi cu toţii, reprezintă o ramură independentă de guvern.

Mai mult, pentru a evita orice posibilă escaladare a situației, patru nave de război americane, printre care un portavion, au fost poziţionate la est de Taiwan în cadrul unor desfăşurări de „rutină”, înaintea apropiatei vizite la Taipei.

Pentru o apărare cât mai sigură în caz de nevoie, portavionul USS Ronald Reagan este însoţit de crucişătorul USS Antietam şi de distrugătorul USS Higgins: „Deşi ele pot răspunde la orice eventualitate, acestea sunt desfăşurări normale, de rutină”, a declarat un reprezentant al US Navy.

În mesajul său, John Kirby a continuat să ofere asigurări Chinei că SUA susține politica Chinei, neîncurajând independența Taiwanului. Acesta promovează, de asemenea, ca orice dezacorduri apărute să poată fi rezolvate pe cale pașnică.

„Am declarat că ne opunem oricărei modificări unilaterale a status quo-ului [cu privire la Taiwan] din orice parte. Am declarat că nu sprijinim independenţa Taiwanului. Şi am declarat că ne aşteptăm la dezacorduri din ambele părţi ale Strâmtorii care vor fi rezolvate prin mijloace paşnice şi am făcut cunoscut acest lucru direct RPC la cel mai înalt nivel, inclusiv în conversaţia de săptămâna trecută dintre preşedintele [US Joe] Biden şi preşedintele [RPC] Xi Jinping, asistentul [preşedinte] Homeland Securitate [Jake Sullivan], secretarul de stat [Anthony Blinken], secretarul apărării [Lloyd Austin]”, a mai transmis reprezentantul SUA.