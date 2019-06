Studiul care îi supără pe creștini: de ce copiii crescuți fără religie sunt mai buni cu cei din jur

Un nou studiu publicat de cercetătorii americani atrage atenția asupra unei situații care va supăra foarte mulți creștini ortodocși, dar și pe membrii altor religii.

Conform concluziilor unui studiu publicat de Universitatea din Chicago, a fost găsită o legătură clară între bunătate și creștere într-un mediu fără afinități religioase. Copiii crescuți fără nicio religie au dat dovadă de mai multă empatie față de cei din jur, se arată în analiza făcută pe copii din mai multe țări.

Cei mai mulți oameni sunt convinși că frica de Dumnezeu este cel mai sănătos principiu pentru a-ți educa micuții din familie. De când ai fost mic, cineva ți-a spus că există o entitate superioară care îți supraveghează activitatea și te vrea mai bun. Acele valori contrazic însă concluziile studiului recent realizat de profesorul Jean Decety.

Pornind de la analizarea comportamentului copiilor din șase țări, Decety și-a dorit să vadă rolul religiei în dezvoltarea emoțională a micuților. Cum influențează valorile religioase percepția față de cei din jur și interacțiunea cu alți oameni? Au fost analizate scenarii precum dorința de a împărți diverse lucruri, obiceiul de a-i judeca pe cei din jur și tendința de a pedepsi persoanele care greșesc.

”Pe ansamblu, concluziile noastre contrazic percepția generală și presupunerea populară că o casă religioasă formează un copil mai altruist și mai bun cu cei din jur.”, au concluzionat autorii studiului intitulat The Negative Association Between Religiousness and Children’s Altruism Across the World (Asocierea Negativă dintre Religie și Altruismul Copiilor din Întreaga Lume).

Conform studiului publicat în The Guardian, copiii religioși sunt predispuși la a pedepsi persoanele care greșesc și au tendința de a judeca mult mai rapid oamenii din jur. În plus, dacă trăiesc cu impresia că ceva se poate termina, preferă să nu împartă nimic cu nimeni. Una peste alta, copiii cu valori religioase sunt mai puțin altruiști, iar aceasta se pare că e realitatea tristă.