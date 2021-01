Studii Dan Negru. Cât de deștept este, de fapt, regele Revelioanelor din România

Dan Cristian Negru, prezentator TV, poreclit ”regele Revelioanelor” sau ”regele audiențelor”, are un CV impresionant. Vedeta Antena 1 a obținut o notă mare la BAC și a urmat cursurile a două facultăți.

Studiile lui Dan Negru. ”Regele Revelioanelor” are un CV impresionant

Dan Negru este născut pe 23 februarie 1971, în Timișoara. A studiat la Liceul Economic din orașul natal și a obținut media 9,20 la BAC. A urmat apoi cursurile Facultății de Drept, dar nu a dat licența. A fost student și la Facultatea de Jurnalism, unde este licențiat. În 2019 povestea într-un interviu pentru OKmagazine că își dorește să învețe în continuare, drept pentru care s-a înscris la doctorat. „M-am înscris la doctorat, la Jurnalism. Da, încă studiez. De ce nu?”, spunea vedeta.

Este căsătorit cu Codruța Negru, medic stomatolog, împreună cu care are doi copii, Dara și Bogdan.

Și-a început cariera la Radio Timișoara, în anul 1990. A activat la TVR din 1994 și din 2000 la Antena 1.

Este unul dintre discipolii lui Valeriu Lazarov.

Din 2010 este moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime.

Este singurul moderator european de televiziune care a prezentat 21 de ani consecutiv revelioane televizate, toate lider de audiență.

În 2021, noaptea dintre ani prezentată de el s-a clasat pe locul doi în topul audiențelor TV din Europa, după BBC.

Emisiuni prezentate

Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2021, Festivalurile Mamaia, Eurovison și Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri de la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres), Teledon 2001-2009, Vreau să fiu stewardesă și Echipa Fantastică.

A fost sancționat pentru discriminare

Negru a publicat, în noiembrie 2010, pe blogul personal, afirmații discriminatorii asupra oamenilor de același sex care s-au sărutat în fața catedralei Sagrada Familia din Barcelona, ca formă de protest în urma afirmației Papei care blama legea spaniolă ce permite căsătoriile între persoanele cu aceeași orientare sexuală. Organizația ACCEPT, asociație care apără drepturile LGBTQIA a depus o sesizate la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pe tema afirmațiilor prezentatorului TV, iar acesta a fost sancționat.