Streinu-Cercel: ”Coronavirusul a început să aibă leac.” Ce măsuri de prevenție să luăm

Profesorul Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului ”Matei Balș” și membru al Grupului de Comunicare Strategică IGSU, a venit aseară, într-un interviu, cu noutăți în ceea ce privește actuala situație a crizei epidemiologice.

Aseară, la Știrile Kanal D de la ora 19.00, Profesorul Streinu-Cercel a încercat să-i liniștească pe români, spunându-le că trebuie să rămână calmi și să ducă o viață normală chiar și în eventualitatea în care coronavirusul ajunge pe teritoriul țării noastre.

”Oamenii ar trebui să ducă o viață normală chiar și în eventualitatea în care virus ar intra pe teritoriul României. Orice apariție de un nou microorganism într-o arie are o porțiune ascendentă, una de stagnare și apoi una de declin. Pe românește: nu e dracul așa de negru, că dacă ar fi, am fi toți loviți și nu am mai putea să stăm de vorbă acum într-un studiou de televiziune. Bolile se previn cu măsuri din partea autorităților, pe de o parte, și cu o atitudine civică responsabilă.”, a spus Streinu-Cercel.