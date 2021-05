Dosarul Caracal. Cu cine și-a scris Gheorghe Dincă, după gratii: ”Nu regret absolut nimic” VIDEO

Ce legătură există între Gheorghe Dincă și o influenceriță de la noi. Iată ce anume i-a scris bărbatul într-o scrisoare.

Gheorghe Dincă este principalul suspect în dosarul Caracal. El și Denisa Dinu, o tânără cunoscută pe TikTok, au vorbit prin intermediul scrisorilor. Astfel, influencerița le-a arătat internauților scrisoarea pe care a primit-o de la Gheorghe Dincă, zicând:

Asta am studiat și la criminalistică, trecem peste. La începutul scrisorii este prietenos, frumos frumos, iar mai apoi spre jumătate menționează că are două condiții dacă vrem să ne vedem.

Tânăra a mărturisit, tot pe internet, că a luat legătura cu încarceratul deoarece avea nevoie la lucrarea de licență pe care urmează să o prezinte. Tânăra, care este studentă la Criminalistică, a spus că a fost o experință unică și că nu îi pare rău că a luat legătura cu principalul suspect pentru uciderea Luizei Melencu și a Alexandrei Măceșanu.

”Știu, este creepy…îmi știe atât numele, cât și adresa, dar credeți-mă nu este ca-n filme, este totul safe. Am vorbit înainte la penitenciar, poveste lungă. Oricum scrisoarea începe fix așa: Domnișoara Denisa, mă numesc Gheorghe V. Dincă și sunt născut la data….spune câteva date despre el, oricum date pe care le știam deja din rechizitoriu. De fapt, poate știu prea multe din rechizitoriu.

O chestie interesantă, am vorbit la telefon și cu primul lui avocat pentru câteva informații. Am fotografiat scrisoarea, am atașat-o la lucrarea de licență. A fost o experiență unică, nu regret absolut nimic, din contră mi se pare super interesant. Personal, am avut foarte multe de învățat din această experiență pentru că a trebuit să mă interesez de tot procesul, a trebuit să dau telefoane și chiar nu regret”, a spus Denisa. Vezi aici și aici clipurile video ale tinerei care a vorbit prin scrisori cu Gheorghe Dinca!