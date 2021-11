Stelian Ogică, la un pas să rămână fără un picior. Vedeta s-a accidentat grav

Recent, Stelian Ogică s-a accidentat grav la picior. Accidentarea a fost una gravă, se pare, ajungând la un pas de a i se amputa piciorul drept. Ce s-a întâmplat cu acesta.

Stelian Ogică ar fi leșinat ieri, pur și simplu, în curtea sa. Apoi, acesta s-ar fi accidentat la picior, iar în prezent starea sa este una stabilă. Stelian Ogică a fost întrebat dacă a fost vorba despre un accident rutier sau dacă i-a căzut ceva pe picior, dar nu a dorit să ofere presei mai multe amănunte. El a petrecut câteva ore la un spital din Giurgiu, beneficiind de îngrijiri medicale de specialitate. A revenit apoi acasă, unde a luat și niște pastile.

Stelian Ogică este din nou singur, despărțindu-se de iubita sa chiar înainte de nuntă. Totul s-a petrecut înainte de cununia civilă, când afaceristul s-a tuns zero. Acestă schimbare radicală de look i-a adus ceartă în casă, iubita acestuia susținând că nu vrea să apară în pozele de nuntă alături de un mire chel. Deranjat de aceste reproșuri, Stelian Ogică i-a spus partenerei sale că nici vorbă de vreo nuntă între ei, așa că chiar înainte de cununie, s-a anulat totul, iar potențiala mireasă și-a făcut bagajele și a plecat.

Stelian Ogică este însă pus pe construcții, reușind să vândă un cartier cu 21 de vile în apropiere de București. Ba mai mult, acesta își dorește să ridice un alt cartier, cu 30 de vile.

”M-am maturizat, dintr-un anume punct de vedere. Pot chiar spune că până pe la 45 de ani am copilărit. Ca atare, acum după ce mi-am făcut nebunia, adică am văzut cum stau lucrurile cu lumea televiziunii, am decis să schimb foaia și am devenit om de afaceri.

Nu mai sunt Stelian Ogică de altădată. Adio petreceri, adio cluburi, adio nopți pierdute, adio femei. Astea toate sunt pe interes, multe chiar perverse, nu mi-e frică s-o spun. Or, Ogică de azi nu mai este copilul de ieri‘‘, spunea Stelian Ogică pentru Impact.ro.