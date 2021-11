Stelian Ogică, într-un nou scandal uriaș. Ce s-a întâmplat în blocul unde stă

Stelian Ogică este implicat într-un nou scandal de proporții. De data aceasta, este vorba despre o vecină de-a lui cu care s-a luat la harță.

Personaj celebru în România, mai ales pentru scandaluri mondenen, Stelian Ogică are de data aceasta o problemă cu o vecină.

El a vorbit despre motivul pentru ca s-a luat la ceartă cu femeia și a răbufnit la adresa acesteia. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, vedeta a vorbit despre problemele pe care vecina lui i le-a cauzat de-a lungul timpului.

Stelian Ogică s-a hotărât să investească toți banii pe care îi are în imobiliare și a devenit om de afaceri. El vrea să construiască un ansamblu rezidențial inedit în zona în care locuiește. Până acum, el a construit mai bine de 30 de case, dar are o problemă cu o vecină care îl deranjează încontinuu, de când construcția locuințelor a început.

Ultima discuție dintre cei doi a fsot din cauza unui gard. Stelian Ogică și-a rugat vecina să dea gardul jos pentru a locui în locul lui unul mai modern.

Deși i-a spus că se va gândi la acest suspect, Stelian Ogică spune că timpul este limitat, iar discuțiile cu vecina durează deja de un an și jumătate și nu pare că femeia va lua o decizie cât de curând.

Mai pe scurt, vecina lui Ogică l-a dus cu vorba, spunând că ia în considerare, că se mai gândește și a amânat momentul în care să dea jos gardul. Stelian Ogică spune că totul durează de un an jumătate și deja s-a ajuns la prea mult timp în care a așteptat.

„Aici vorbim de lucruri serioase pentru că dacă erau lucruri serioase, nu pot fi coleric pe lucruri neserioase, aici este vorba de o investiție. (…)

A venit vremea să fac gardul, m-au tot amânat. Am muncitori, am firme care sunt plătite care trebuie să-și facă treaba. Nu le pot ține pe loc ca să se mai gândească doamna încă cinci luni. Discuția aceasta este dezbătută de un an jumate, însă a venit vremea să și facem.

Asta înseamnă să-și dea gardul ăla jos de sârmă și degradat și să fac eu unul nou modern, pe punctele pe care mi le dau cei de la cadastru, asta este tot, nu vreau nimic altceva.”, a declarat Stelian Ogică la Antena Stars.