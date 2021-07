Ștefania și Speak abia așteptau să ajungă în New York, dar situația nu a fost roz deloc! Cei doi s-au confruntat cu unele probleme de zile mari, mai ales pentru că autoritățile erau gata să le pună cătușele.

Ștefania și Speak formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz, așa că aceștia își țin fanii din mediul online la curent cu orice fel de situație amuzantă.

Cei doi foști concurenți de la Asia Express abia așteptau să își trăiască visul american, dar nu se așteptau să dea nas în nas cu autoritățile din SUA. Aceștia au postat o grămadă de fotografii inedite, dar fanii nu știau că în spatele zâmbetetelor se ascunde o dramă.

Admiratorii cuplului au trăit fiecare moment din New York alături de vedetele lor preferate, dar, după ce s-au liniștit, Ștefania și-a dorit să le explice fanilor ce s-a întâmplat în America. Dezvăluirea ei i-a lăsat mască pe mulți.

În timp ce Ștefania i-a șocat pe fani, Speak a vrut să lămurească situația și să explice totul. Se pare că artistul figura ca fiind cetățean american, deși nu este cazul. Mai mult, a existat o problemă și cu biletele de avion.

„Ajunsesem, trebuia să ne luăm bagajele, eram la vamă și ăla de acolo mi-a zis să închid portița aia de dă la ghișeu și să pun zăvorul. Și după mi-a zis să mergem în birou că vor colegii lui să vorbească cu noi.

Când am auzit de birou, gata, am zis că nu e bine. Și mergem într-o sală de așteptare, unde erau toți dubioșii și după ne-au băgat în birou separat. După ce m-au băgat pe mine, a venit o fată și a luat-o și pe Ștefania.

Atunci recunosc că m-am speriat puțin, nu mi s-a mai întâmplat asta, de 1000 de ori am mai intrat. Atunci mi-au zis că figurez că cetățean american, deși eu nu sunt, și am plecat din America de mult și n-am mai venit și vor să vadă care e treaba.

Că cică de ce ne-am luat un singur bilet și i-am zis că ne-am luat dus-întors și după au început întrebările: câți bani am în buzunar, am zis că n-am deloc cash, doar carduri, că cică trebuie să am și am zis că o să scot și altele.”, a spus și Speak.