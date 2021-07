Cum se va desfășura nunta lui Speak cu Ștefania. Vedeta de la Antena 1 a precizat toate detaliile

Speak și Ștefania sunt împreună de aproximativ 4 ani de zile. Cei doi se pregătesc de nuntă. Ei au anunțat evenimentul încă de anul trecut și iată că mai este din ce în ce mai puțin până la nuntă. Iată cum se va desfășura nunta lui Speak cu Ștefania.

Unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz este format din Speak și Ștefania. Aceștia se află în toiul pregătirilor pentru cel mai important eveniment din viața lor. Celebrul cuplu se pregătește să ajungă în fața altarului.

Speak a decis să facă pasul cel mare și să o ceară pe Ștefania de nevastă, anul trecut, în timp ce cei doi făceau parte dintre concurenții emisiunii Asia Express. El a preconizat totul și a achiziționat un inel de logodnă încă dinainte de a intra în competiție. A reușit cu greu să îl ascundă. Când a venit momentul, artistul s-a așezat în genunchi și și-a întrebat viitoarea nevastă dacă dorește să își petreacă restul vieții alături de el. Răspunsul acesteia a fost: DA, fiind extrem de emoționată și având lacrimi de fericire. Ei au hotărât la vremea respectivă să facă nunta în vara acestui an, așteptând să se termine pandemia.

”Cred că vara viitoare. Eu și Ștefan am vorbit pentru că încă nu e totul foarte sigur. Am zis că e perioada pandemiei și că nu e ok să facem vara asta. Am zis vara viitoare”, a spus Ștefania la Antena 1, în urmă cu un an, potrivit cancan.ro.