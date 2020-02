Ștefania de la iUmor dă cărțile pe față. Adevăratul motiv pentru care și-a afișat bustul impresionant

Ștefania, concurenta cu cel mai frumos bust de până acum, a dat cărțile pe față. De ce a ales să-și scoată în evidență sânii și ce se află în spatele rețetei succesului său? Tânăra povestit totul cu lux de amănunte.

Ștefania Costache și-a făcut apariția timid pe scena de la iUmor, nu mulți crezând că va reuși să impresioneze în felul în care a făcut-o. Rețeta succesului găsită de tânără este, de fapt, o afișare a frustrărilor sale. Lolrelai, pe numele său de scenă, a făcut senzație cu un număr de stand-up Comedy care l-a impresionat pe Mihai Bendeac. Mai mult decât atât, filmarea cu ea a devenit în scurt timp virală, reușind în cele din urmă să-l depășească în top-ul YouTube-ului pe Dani Mocanu, glumește ea. Lolrelai a mizat și pe imaginea sa, evident, mai ales că a adecis să-și facă apariția în fața juraților cu o bluză extrem de decupată și sexy și fără sutien.

”Am decis să apar așa la iUmor pentru că sunt un om asumat. Nu port sutien aproape niciodată așa că atât pozele de pe rețelele de socializare cât și aparițiile mele in general chiar si la o cafea pot fi considerate „provocatoare”. Mi s-ar fi părut o ipocrizie ca la tv să apar îmbrăcată până în gât pozând în ceva ce nu sunt. (…) Așa cum am spus și in numărul prezentat m-am dus să vorbesc despre mine. Textul numărului de stand-up, nu numai că este scris de mine ci, este trăit de mine” Ștefania Costache (Sursa: lolrelai.eu )

„Au fost si mulți oameni apropiați care de ani de zile imi spun in toate formele cu puțină să particip că e păcat să râdă doar ei de mine. Eu nu sunt egoistă așa că am zis ”da” când mi-a trecut un pic frica de expunere. Am blog de peste 16 ani și oarecum am crescut odată cu el. Am obsevat singura că o poză mai sexy să spunem aduce mai multe vizualizări unui text bun și emoțional. Așa am învațat să le combin și sa mă folosesc de ce mi-a dat Dumnezeu pentru a promova ceea ce oamenii in general nu ar citi. (…)”

