Cine este Ștefania de la iUmor. A vorbit fără inhibiții în fața juraților: ”Nu port niciodată sutien!”

O nouă concurentă la iUmor a apărut pe scenă fără sutien, în cadrul ediției de aseară. Aceasta a făcut senzație printre public dar și în juriu. Ștefania nu s-a lăsat doborâtă de emoții și a urcat să își prezinte numărul fără teamă!

Cine este Ștefania de la iUmor?

Emisiunea cu ediția numărul opt, care a avut premiera de data de 22, aseară a adus pe scenă un concurent care a dezvăluit imagini interzise cardiacilor. Ștefania Costache a venit cu un număr de stand up excepțional, dar imaginea sa a lăsat juriul fără cuvinte, aceasta a apărut pe scenă fără sutien. ”Nu port sutien și am niște sâni frumușei. Am observat că asta mă face, uneori, talentată” a declarat aceasta în timpul momentului său.

„Am 34 de ani, n-am zburat niciodată. Obișnuiesc să le spun oamenilor că n-am zburat până acum de frică, e mai ușor decât să spun că sunt prea săracă, la vârsta asta” a susținut aseară concurenta.

Ștefania a avut mari emoții în culise, dar asta nu a împiedicat-o să își susțină numărul. De când a intrat pe scenă toate grijile și ezitările au dispărut, nu a mai făcut nici un număr de stand up până acum, dar dacă nu eram informați, nu ne-am fi dat seama.

Delia o consideră finalistă!

Ștefania le-a atras atenția celor trei jurați prin apariția sa excentrică, dar asta nu înseamnă că numărul nu a ieșit bine. Concurenta a primit cuvinte de laudă din parte juriului, Delia bucurându-se enorm de mult, a spus că o vede pe scena din marea finală. Momentul Ștefaniei poate fi urmărit pe YouTube.

Cunoscută și sub numele de Lorelai, Ștefania a luat decizia de a merge la iUmor după ce a scris versuri și le-a trimis, tremurând la propriu când a apăsat send, susține ea pe blogul lorelai.eu. Sezonul opt continuă sâmbăta viitoare pe data de 29 februarie, începând cu ora 20:00. Momentele de comedie și spectaculoase nu vor înceta să apară.