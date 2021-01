Ștefan Stan a refuzat să își atingă fiica. Cum și-a motivat gestul bizar

Ștefan Stan trăiește cele mai frumoase momente în această perioadă în care familia se bucură de cel de-al treilea membru. De ce a refuzat celebrul cântăreț să își atingă fiica? Motivul pentru care solistul a făcut asta.

De ce Ștefan Stan a refuzat să-și atingă fiica? Solistul a explicat totul

Ștefan Stan și partenera sa se bucură de una din cele mai frumoase momente din viața unei familii – întâmpinarea primului copil. Artistul își dorea de ani buni să devină tată, iar de curând i s-a îndeplinit și aceast vis. Solistul trece prin emoții mari și mărturisește că Elif Mihaela Stan l-a făcut să fie alt om. Acesta a spus clar adio burlăciei și a îmbrățișat cu drag mult așteptata viață de tată de fată.

Fostul câștigător al emisiunii Vocea României e topit după cea mică ce a reușit ca de la 1 decembrie să le schimbe total viețile. Bărbatul a recunoscut că în primele trei zile i-a fost atât de frică să nu o rănească sau să-i facă ceva încât a preferat să nu o atingă. De asemenea, artistul a mărturisit că nu doarme în cameră cu partenera și fiica lui și că tot programul i-a fost dat peste cap.

„Mi-era frică să nu o sparg, trei zile nu am pus mâna pe ea. E ciudat că are ochii foarte deschiși la culoare. Nu am schimbat scutece până acum. Programul meu este dat peste cap de când a venit Elif pe lume. Eu nu dorm în cameră cu ele”, a declarat proaspătul tătic, la emisiunea Teo Show de la Kanal D. Acesta a spus clar fanilor că nu îi va dezvălui chipul micuței sale.

„Au fost trei zile de coșmar”

Cei doi își mai doresc un copil – solistul un băiat, Simona o fetiță. „Îți mai fac o fată, așa că nu râde. După ce voi alăpta mă apuc de sport și de diete. Voi reveni la forma inițială”, a declarat proaspăta mămică la „Teo Show”.