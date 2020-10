Ștefan Mandachi cere ajutorul românilor! Ce se întâmplă cu afaceristul din Suceava

Ștefan Mandachi a construit simbolic singurul metru de autostradă din Moldova. A lansat protestul ”România vrea autostrăzi, iar pentru cei care vor să circule pe autostrăzi, ”#sîeu” a devenit un slogan.

După un an și jumătate suceveanul Ștefan Mandachi a vorbit despre ce s-a schimbat de atunci și despre motivul pentru care a ales să facă un documentar manifest cu și despre accidentele de pe șosele în care mii de oameni au fost răniți sau și-au pierdut viața.

Antreprenorul este conștient că este crunt să vorbești cu familiile care și-au pierdut copii în accidente rutiere. Ștefan Mandachi susține că, din nefericire, nu a putut găsi la aceste familii reflexul de a încerca să găsească vinovați și dreptate după pierderile dureroase suferite.

După 30 de ani de când regimul comunist a căzut, România se situează pe ultimul loc la kilometrii de autostradă, dar pe primul loc la decese în urma accidentelor rutiere.

De această dată Ștefan Mandachi atrage atenția autorităților prin documentarul manifest ”30 de ani și 15 minute”, pe care l-a produs și regizat. Documentarul este despre nepăsarea, indiferența și corupția autorităților care ucid pe șoselele din România, și a avut premiera în București luni. Pe data de 2 octombrie va intra în cinematografe.

”În documentar, vedem realitatea din teren, o realitate sadică pentru că asta trăim pe drumurile din România. Am încercat să documentez obiectiv și acest film reflectă realitatea sadică de pe drumurile din România”, a spus Ștefan Mandachi, potrivit sursei citate.

Joi, Ștefan Mandachi le-a cerut ajutorul românilor. Prin intermediul unui mesaj pe Facebook, el invită cât mai multă lume la cinematograf pentru a viziona documentarul ”30 de ani și 15 minute” susținând că donează toate încasările din biletele vândute. Antreprenorul spune că nu vrea să facă profit cu filmul. Acesta fiind un act de protest, chiar dacă l-a costat mai multe miliarde.

”Aseară am lansat filmul “30 ani și 15 minute” la Suceava. Reacțiile au fost extraordinare! Filmul intră în cinematografe din 2 octombrie. Atenție!!! 30/15 va sta în cinema atâta vreme cât este cerere din partea spectatorilor. Am muncit enorm împreună cu o echipă mare de oameni timp de un an și jumătate ca să aducem un gram de conștientizare în societatea românească! Ar fi mare păcat să nu împrăștiem mesajul filmului, așa că vă cer ajutorul, invitându-vă în număr cât mai mare la cinematograf începând de mâine! Primul weekend contează enorm pentru un film! Mulțumesc și vă iubesc!” a scris Ștefan Mandachi pe Facebook.