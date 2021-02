Ștefan Mandachi, adevărul despre emisiunea în care a fost la PRO TV. Ce spune despre regia ei VIDEO

Prima ediție a emisiunii „Șef sub acoperire”, de la Pro TV, din acest an l-a adus în prim-plan pe Ștefan-Valentin Mandachi.

Bărbatul de 35 de ani este patronul restaurantelor cu specific grecesc, de tip servire rapidă, din România și estul Europei, „Spartan”.

Ștefan Mandachi a fost primul șef care a acceptat să pornească în această aventură. Pentru a nu fi recunoscut de angajații săi, directorul s-a deghizat și a intrat sub o altă identitate în propria companie, pentru a afla cum funcționeaza lucrurile în afacerea pe care a fondat-o în urmă cu opt ani. În prezent, lanțul de restaurante „Spartan” a ajuns la o cifră de afaceri de 35.000.000 de euro pe an.

Ștefan Mandachi a trecut printr-o transformare radicală, iar angajaților lui le-a fost destul de greu să îl recunoască.

Într-un interviu pentru Click!, Ștefan Mandachi a detaliat cum a fost experiența „Șef sub acoperire” și cum au decurs filmările emisiunii de la PRO TV.

‘Experiența „Șef sub acoperire” a fost extraordinară. Am învățat că echipa este fundamentală și mi-am reamintit pentru a mia oară faptul că fără oameni nu faci absolut nimic. Emisiunea a fost educativă, motivațională, inspirațională.

Totul este absolut real în emisiune. Aș fi refuzat să particip dacă ar fi fost ceva regizat. Angajații au fost șocați când m-au văzut și le-am arătat cine sunt. Sau cel puțin așa mi s-a părut. Au fost și fericiți pentru recompense. Atâta vreme cât vor lucra pentru mine, nu voi uita cum am colaborat cu ei. O să-i țin minte toată viata, fac parte din sufletul meu. Foarte dificil. În fiecare moment mi-era teamă să nu fiu recunoscut. Am fost stresat pe tot parcursul filmărilor. Dar a fost fascinant să revin acolo de unde am plecat: pe baricade’, a spus patronul restaurantelor ‘Spartan’ pentru Click!