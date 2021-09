Ștefan Ciuculescu, apariție la TV alături de noua iubită. De când sunt împreună cei doi

A fost unul dintre cei mai controversați și comentați concurenți de la Survivor România. Fostul Faimos Ștefan Ciuculescu și-a făcut apariția alături de femeia care i-a furat inima. Cum arată iubita fostului portar de la Rapid.

Ștefan Ciuculescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai talentați sportivi din România, iar în această vară fostul portar a câștigat multă notorietate când a participat în sezonul 2 de la Survivor România.

Făcând parte din echipa roșie a Faimoșilor, Ștefan Ciuculescu s-a făcut remarcat prin temperamentul său vulcanic, transparență și stilul tranșant de a spune anumite adevăruri în fața oamenilor. Conflictele cu Zanni și Sebastian Chitoșcă, precum și amiciția cu Elena Marin l-au adus în prim-planul atenției telespectatorilor.

După ce s-a întors înapoi în România, viața fostului Faimos s-a schimbat radical, iar de curând Ștefan Ciuculescu și-a făcut prima apariție televizată alături de iubita lui Marina. Cei doi au apărut emoționați la emisiunea Ștafeta Mixtă.

Ștefan Ciuculescu: Mari, vino încoace! Haide, vino, că nu am ce să mai fac acum. Ea (n. red. Bianca Comănici) mă face acum să pot spune niște detalii și niște lucruri. Cât de curând, cum stau eu acum cu Marina vei sta și tu cu…

Deși sunt împreună de numai o lună de zile, relația dintre Ștefan Ciuculescu și actuala lui parteneră de viață merge foarte bine. Mai mult de atât, cei doi au luat decizia să locuiască amândoi sub același acoperiș.

„Nu sunt genul care să aibă fluturași. Așa cum au văzut și oamenii, nu a fost o eroare de club, nu a fost o eroare de moment, nu este o aventură, mie nu îmi plac aventurile.

Nu ar fi fost loc de o aventură cu această persoană cu care sunt din data de 12 august, așa că… Marina, sper că nu te uiți la această emisiune. E o relație foarte ok, în care mă simt foarte bine, sper că e treaba reciprocă și mă bucur că am cunoscut-o și că… Sunt foarte direct în situația asta. Locuim sub același acoperiș, nu de pe 12 august, ci de pe 13 august.

(…) Mie îmi plac fetele simple, naturale. Eu sunt foarte romantic. În fine, mie îmi place, mă simt bine, mă simt în largul meu, sper că și ea la fel și sper cu ocazia asta să treacă și ea peste micile momente de gelozie. E normal, când îți place de o persoană, să intervină și chestiile astea mărunte”, a declarat Ștefan Ciuculescu, conform celor de la Wowbiz.