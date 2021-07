Pe cine a invitat Elena Marin la nunta ei de la Survivor România. Și-a călcat pe inimă

Survivor România se apropie cu pași rapizi de marea finală care va avea loc sâmbătă, 10 iulie, iar cei șase concurenți rămași în competiție se luptă pentru a câștiga marele premiu al celui mai urmărit concurs internațional. Elena Marin, gest incredibil pentru doi dintre coechipierii săi. Pe cine vrea să invite la nunta ei.

Aflată pe ultima sută de metri a competiției, Elena Marin a decis să îngroape securea războiului cu Zanni și Sebastian Chitoșcă și a făcut un gest extraordinar. Se pare că celebra coregrafă este determinată să câștige Survivor pentru a plănui nunta visurilor sale alături de logodnicul ei Andrei.

Elena Marin s-a gândit să-și invite câțiva dintre actualii și foștii colegi de la Survivor România la nuntă, să-i fie alături în cea mai importantă zi din viața ei. Jador, Cătălin Moroșanu, Andreea Antonescu, Maria Chițu și Ștefan Ciuculescu sunt câțiva dintre Faimoșii și Războinicii care se găsesc pe lista de invitați la nunta Elenei Marin care va avea loc la sfârșitul acestui an. Evenimentul va fi unul grandios, iar nașii Elenei Marin sunt chiar fostul ei șef de la Antena Stars Mihai Morar și soția lui.

Cu toate acestea, se pare că Elena Marin s-ar gândit să-i cheme la nuntă și pe Zanni și Sebastian Chitoșcă, conform celor de la Wowbiz. Acest lucru i-a uimit pe fani, având în vedere certurile și scandalurile care au existat de-a lungul celor șase luni între cei trei Faimoși. Rămâne de văzut dacă Elena Marin îi va chema, cu adevărat, pe Zanni și Sebastian la marele eveniment.

Elena Marin și iubitul ei sunt împreună de aproape trei ani de zile, iar Andrei și-a făcut curaj acum un an și jumătate când a întrebat-o dacă vrea să-și petreacă împreună tot restul vieții. Cei doi aveau nunta plănuită pentru anul 2020, dar pandemia de coronavirus le-a dat peste cap planurile.

Elena: Suntem împreună din 21 octombrie 2018, suntem logodiți de un an și jumătate și plănuiam să ne căsătorim Dar, a venit pandemia, acum e Survivor… Eu sper să ne luăm anul acesta, dar contează și când vine. Dacă vine atunci când trebuie, la final, va fi mai complicat pentru că vrem o nuntă pe căldură și ne rămâne puțin timp de organizare.

Andrei, logodnicul Elenei Marin: Eu am curtat-o pe Elena Marin vreo 4 ani, am fost ambițios, dar nu insistent. Atențiile mele erau răruțe și discrete. La un moment dat, după ce am început relația, Elena a primit un reminder pe Facebook… Cu 4 ani în urmă își postase o poză în care avea un trandafir la mânerul portierei mașinii. Era trandafirul pus de mine și abia atunci și-a dat seama că eu eram. Momentul a fost unul special.