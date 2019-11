Ștefan Bănică Jr și Oana Sârbu, plătiți regește pentru rolurile din Liceenii. Cum au cheltuit banii

Ștefan Bănică Jr și Oana Sârbu au cunoscut celebritatea după ce au jucat în Liceeni, filmul care a schimbat o generație și care încă mai este privit cu sufletul la gură de foarte mulți nostalgici. Cei doi actori au primit o sumă mare de bani pentru vremea respectivă, dar ceea ce a contat cu adevărat pentru ei a fost faptul că s-au lansat în lumea vedetelor din România.

Ștefan Bănică Jr și Oana Sârbu au devenit cunoscuți datorită rolurilor jucate în filmul Liceenii

Actorii care au jucat rolurile principale în filmul Liceenii au primit o sumă destul de mare pentru acea vreme, dar probabil că nu la asta s-au gândit atunci. Pelicula a fost primită foarte bine de români, care s-au îndrăgostit imediat de personaje.

„Pentru rolul din Liceenii am primit 9.000 de lei, bani pe care i-am cheltuit pe o canapea, două fotolii și o mașină de spălat. Nu prea îmi dădeam seama de ce va urma. Nu m-am gândit ce impact va avea rolul pe care l-am interpretat asupra vieții mele artistice. Dupa ce filmul a apărut pe ecrane a fost o nebunie. Toate fetele se tundeau ca mine. Lumea mă striga pe stradă Dana. A fost explozie”, a declarat Oana Sârbu.

Ștefan Bănică Jr a dezvăluit ce a însemnat pentru el rolul din filmul Liceeni și cum i s-a schimbat viața din momentul în care a acceptat să facă parte din proiect.

„Pentru mine, filmul „Liceenii’ a însemnat un act de identitate, al doilea certificat de naștere. Atunci, pentru prima oară, Nicolae Corjos mi-a spus Ștefan Bănică Junior. În 1985 am intrat la Institutul de Teatru și am plecat în armată la Craiova. Toți studenții la actorie au dat probe pentru rolul Mihai, dar lui Corjos nu i-a plăcut niciun candidat. Am fost scos din armată pentru a da probe pentru film”, a mărturisit artistul.