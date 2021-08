Ștefan Bănică, furios pe mama fiului său. Ce s-a întâmplat între cei doi

Ștefan Bănică nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este considerat unul dintre cei mai cunoscuți, populari și apreciați artiști din România, talentul său actoricesc și vocea inconfundabilă transformându-l, de-a lungul anilor, într-un veritabil rockstar. De ce s-a certat artistul cu fosta lui perteneră de viață.

Motivul pentru care Ștefan Bănică s-a certat cu mama fiului său Radu

Juratul de la Next Star are tot ce-și poate dori de la viață, o carieră fulminantă, conturile bancare pline, o soție frumoasă și o familie fericită și împlinită. Ștefan Bănică este extrem de mândru de cei trei copii ai săi, micuțul Alexandru, fiul său cu actuala soție Lavinia Pîrva, Violeta, fiica pe care o are cu Andreea Marin și fiul său cel mare Radu, care a devenit un adevărat star.

Se spune că așchiar nu sare departe de trunchi, iar în familia cântărețului această zicală este cât se poate de adevărată. Ștefan Bănică are o relație extrem de apropiată cu Radu, iar adolescentul are toate atuurile pentru a deveni un adevărat artist precum tatăl său și regretatul său bunic.

Deși relația dintre tată și fiu este una excelentă, nu același lucru se poate spune despre legătura dintre artist și Camelia, mama lui Radu. De-a lungul anilor, Ștefan Bănică și fosta lui parteneră au păstrat o relație civilizată de dragul fiului lor.

Mama lui Radu Ștefan a vândut apartamentul fiului său

Cu toate acestea, acum câțiva ani, vedeta de la Antena 1 s-a supărat foarte tare pe mama fostului concurent de la Te Cunosc de Undeva. În anul 2006, când Camelia și Ștefan Bănică s-au despărțit, rockstarul a cumpărat un apartament cu trei camere pe care l-a trecut pe numele fiului său, pentru a-i asigura acestuia un cămin atunci când va fi pe picioarele sale.

În 2017, însă, mama lui Radu Ștefan a vândut apartamentul fiului ei fără a se consulta cu celebrul artist, motiv pentru care cei doi au avut o mică altercație. În final, Radu și mama lui au ajuns să locuiască împreună cu bunicii săi materni.

Mai mult de atât, aceste informații au apărut într-un dosar de acum trei ani, când Camelia a cerut majorarea pensiei alimentare. Potrivit aceluiași dosar, artistul Ștefan Bănică a plătit 4000 de lei pe lună pensie alimentară pentru creșterea fiului său și nu a întârziat niciodată cu plata.

Mai mult de atât, fosta sa parteneră de viață a recunoscut faptul că celebrul rockstar s-a implicat întotdeauna în creșterea și educația fiului lor Radu Ștefan.