Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, în cea mai rară ipostază. Cum s-au fotografiat în vacanţă. Fanii au fost în delir

Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr s-au afișat așa cum fanii nu sunt obișnuiți. Cei care îi urmăresc au rămas surprinși de ipostaza în care s-au fotografiat cele două vedete. Cum s-au pozat îndrăgostiții?

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează unul din cele mai discrete cupluri din showbiz-ul românesc. În timp ce alții adoră să-și expună mai ales povestea de iubire sau viața de familie, cei doi abia dacă lasă pe rețelele de socializare o fotografie cu ei sau micuțul pe care îl au.

Iată că bruneta a surprins pe toată lumea cu imaginea de nota 10 pe care a publicat-o alături de celebrul cântăreț. Fotografia care cu siguranță va fi o amintire veritabilă peste ani a strânit multe aprecieri din partea internauților.

Lavinia și Ștefan se iubesc departe de ochii lumi de foarte mulți ani, dar timpul i-a făcut chiar să se restrângă mai tare în mărturii despre relație sau planuri de viitor. Amintim că juratul de la emisiunea ‘X Factor’ este deja la a treia căsătorie.

Cântărețul s-a iubit cu alte două personaje cunoscute de la noi pe care le-a dus la altar – Mihaela Rădulescu și Andreea Marin. Cel din urmă se pare că și-a găsit categoric liniștea în brațele frumoasei brunete care l-a făcut tată pentru a treia oară.

Colega găștii vesele de la ‘Vorbește Lumea’ a pus la instastory aceeași fotografie alături de care a scris: „My love/„ Iubirea mea”. “Sunteți minunați ”, „ Doi frumoși ”, „ Ce simpatici sunteți ”, „ Să vă țină Dumnezeu împreună ” au fost doar câteva dintre comentarile internauților.

„Stefan are mult umor si poate asta a fost un punct de inceput. Apoi lucrurile au venit pe parcurs. Cu siguranta are multe foarte multe calitati. Nu mai conteaza cine a facut primul pas. Poate l-am cucerit eu. Asta trebuie sa il intrebati pe el. El are o multime de calitati si cred ca este chimia aceea care se leaga intre doi oameni. Muncim foarte mult si este o perioada incarcata.

El are foarte multe de facut. Eu, la fel. Atunci cand ne intalnim facem tot felul de lucruri frumoase. Am fost la teatru, unde a jucat el. Acum joaca ‘Pescarusul’, unde va recomand sa mergeti. Facem o multime de lucruri frumoase. Intr-un cuvant, suntem oameni normali si facem lucruri normale”

Lavinia Pîrva (Sursa: Kanal D)