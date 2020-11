Ștefan Bănică a plecat de la X Factor. Fanii, șocați să îl vadă cuplat cu Sandra Stoicescu

Dacă în această perioadă se pregătea pentru concertele de Crăciun la Sala Palatului, iată că acesta a putut fi văzut într-o ipostază cu totul nouă, și anume, aceea de prezentator de știri la Antena 1.

Ștefan Bănică a plecat de la X Factor

Astfel că Ștefan Bănică continuă să surprindă. Acesta a putut fi văzut în postura de actor, cântăreț, jurat, prezentator al unei emisiuni de dans, însă nu și în ipostaza în care a apărut acum. Astfel că Ștefan Bănică a intrat în platoul Observatorului de la Antena 1, pe 29 noiembrie, de ziua Antenei 1. Acesta a prezentat ştirile alături de Alessandra Stoicescu.

Ștefan Bănică a prezentat știrile alături de Alessandra Stoicescu

Prezentatoarea Observatorului orei 19.00, Sandra Stoicescu, a spus: „Voi avea un coleg de prezentare sau nu ştiu cum e mai bine…eu voi fi partenera lui de scenă. Aşadar, pentru această seară, pentru prima dată la Observatorul orei 19.00, ştirile ni le aduce Ştefan Bănică.”

Îmbrăcat într-un costum închis la culoare, cu cămaşă albă şi cu cravată asortată, Ştefan Bănică a apărut la Observatorul orei 19.00. Acesta a făcut în direct anunţul.

„Bună seara, doamnelor şi domnilor. Bună seara, Sandra. Mulţumesc pentru prezentare, a fost foarte frumos. Şi uite că vremurile acestea neobişnuite ne pun în situaţii neaşteptate. Adică am primit un nou rol la care nu mă gândeam sincer, sunt într-un platou de ştiri şi nu am venit să vă cânt, am venit să prezint ştiri. Să trecem la treabă!”, a spus artistul.

Exact ca un prezentator de ştiri cu experienţă, Ștefan Bănică a prezentat ştirile, a citit de pe promter, s-a uitat fix în camera de filmat şi a discutat subiectele alături de colega sa, de Sandra Stoicescu. Însă această ediţie specială a Observatorului a avut loc în ziua de 29 noiembrie, ziua Antenei 1.

Ștefan Bănică Junior, palmares impresionant

Ștefan Bănică junior s-a născut la data 18 octombrie 1967, în București. Acesta este un actor, compozitor, cântăreț, regizor, producător și moderator TV român. Are o carieră de peste 30 de ani și este unul dintre cei mai complecși și apreciați artiști din România. Acesta a susținut mii de concerte, stabilind adevărate recorduri în România prin concertele sale de Crăciun, susținute consecutiv la Sala Palatului.



Ștefan Bănică Junior a lansat 15 albume de autor, vândute în peste 500.000 exemplare, premiate cu cinci discuri de aur și două de platină. Zeci de videoclipuri muzicale, peste 30 de roluri în film și teatru și nenumărate alte premii și distincții vin, de asemenea, în completarea palmaresului său impresionant.