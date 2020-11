Lavinia Pîrva la 36 de ani. Soția lui Ștefan Bănică jr. a fost cea mai răsfățată femeie de ziua ei

Lavinia Pîrva trăiește o frumoasă perioadă din viața ei. Căsătorită cu Ștefan Bănică jr., bruneta vedetă poate spune că este o femeie împlinită. Cu un copil frumos, o căsnicie stabilă, ce și-ar mai putea dori. Astăzi, însă, este o femeie răsfățată, având în vedere că este și ziua ei de naștere.

Uneori, în viaț, se întâmplă ca ceea ce-ți doreai când erai mai tânăr să ți se îndeplinească. Este și cazul brunetei Lavinia Pîrva, care acum poate spune că este o femeie împlinită. Chiar dacă au existat zvonuri, relația sa de familie cu Ștefan Bănică jr., merge foarte bine. Dacă pe 18 noiembrie, fericitul cuplu, sărbătorea un an de la nașterea micuțului, astăzi Lavinia Pîrva este cea mai răsfățată femeie, având în vedere că împlinește frumoasa vârstă de 36 de ani.

”Astăzi cineva m-a întrebat ce s-a schimbat în viaţa mea de când am devenit mamă. Am răspuns: totul. Am cunoscut un sentiment unic de iubire infinită, o dorinţă imensă de a-i oferi puiului meu tot ce este mai bun pe acest pământ, am simţit cu adevărat pentru prima dată un sentiment de fericire care nu se compară cu nici un altul de până acum. O bucurie fără margini, care mă face să mă simt o femeie împlinită, puternică şi demnă! Am înţeles acum toată grija pe care părinţii mei mi-au purtat-o de când m-am născut şi mi-o vor purta mereu, indiferent de vârsta pe care o voi avea! Am înţeles acum ce contează cu adevărat în viaţă”, scria Lavinia Pîrva, pe Instagramul său, despre micuțul ei.