Stațiuni de schi din România. Topul celor mai frumoase pârtii pentru iubitorii sporturilor de iarnă

An de an, în plin sezon de iarnă, mii de români iau cu asalt pârtiile din România, dornici să schieze. Așadar, dacă și anul acesta v-ați propus să mergeți la munte, vă prezentăm mai jos stațiuni de schi din România. Cu siguranță, peisajele vor fi de-a dreptul mirifice și vă veți distra pe cinste. Iată unde găsești aceste locuri la noi în țară!

Stațiuni de schi din România. Care sunt cele mai frumoase pârtii

Sezonul rece a venit, așa că iubitorii de munte și zăpadă abia așteaptă să schieze. Deși România nu dispune de altitudini similare Alpilor, este bine să știți că țara noastră are suficiente pârtii de schi, acolo unde veți putea să vă bucurați din plin de acest sport de iarnă.

La noi, dificultatea pârtiilor de schi este reglementată diferit față de țări. Simbolizarea acestora se face în funcție de culoare:

verde: pârtie foarte ușoară

albastru: pârtie cu dificultate ușoară

roșu: pârtie cu dificultate medie

negru: pârtie cu dificultate ridicată.

În materialul care urmează, v-am pregătit un top al celor mai bune stațiuni de schi din România. Cu siguranță, le veți bifa pe toate după ce ați parcurs de citit acest articol. Cea mai căutată stațiune de schi de la noi rămâne în continuare Poiana Brașov, acolo unde mii de turiști aleg să se relaxeze pe pârtii în sezonul rece.

Poiana Brașov, județul Brașov

Poiana Brașov este stațiunea care dispune de cel mai mare domeniu schiabil din România. Aceasta pune la dispoziția schiorilor români 22.4 km de pârtii de schi și 10 instalații pe cablu. Aceste pârtii sunt deservite de două telecabine, o telegondolă, cinci instalații de teleschi și două de telescaun.

Pentru cei care vor să ajungă aici, este bine de știut că pârtiile cu dificultate sunt pârtia Lupului, cu o lungime de 2605 de metri, sub Teleferic, de 2200 de metri și pârtia Kanzel, de 297 de metri.

Stațiuni de schi din România. Sinaia, județul Prahova

Și Sinaia rămâne una dintre cele mai apreciate stațiuni montane din România. Situată la 50km de Braşov, domeniul schiabil de aici este format din 4 pârtii uşoare 8 medii şi 3 pârtii dificile.

Cea mai lungă ajunge la 2000 m și este Pârtia Nouă, având un grad de dificultate mediu. Schiorii pasionați pot încerca cele mai dificile pârtii din Sinaia: Carp, cu o lungime de 1382 de metri, Tarle, de 950 metri sau Papagal, de 900 metri.

Predeal, județul Prahova

În fiecare iarnă, mii de turiști aleg să meargă în stațiunea Predeal, care este echipată cu 7 kilometri de pârtii. Cea mai cunoscută de aici rămâne pârtia Clăbucet, cu o lungime totală de 2100 de metri. În zonă mai există patru pârtii de dificultate ușoară și medie. Tot la Predeal se află și o pârtie special amenajată pentru începători și una pentru copii.

Bușteni, județul Prahova

Bușteni este una dintre cele mai cunoscute stațiuni de schi din România. Cea mai cunoscută pârtie de aici este Kalinderu, secționată pe mai multe categorii. Kalinderu 1 are dificultate medie și se întinde pe 1390 de metri, iar Kalinderu 2 are o dificultate grea și 1300 de metri lungime. În această stațiune există și o pârtie pentru schiorii începători, iar pentru copii a fost amenajat un carusel și un tobogan.

Stațiuni de schi din România. Rânca, județul Gorj

Stațiunea Rânca din Munții Parâng este una dintre cele mai preferate de mii de turiști, în fiecare an. Aici, stratul de zăpadă se depune începând cu luna decembrie și se menține până în luna mai. Stațiunea are șase pârtii de schi de dificultate ușoară și medie, unde regăsim instalații de teleschi și o pârtie de săniuș pentru cei mici. Cea mai lungă pârtie de la Rânca are 860 de metri și este destinată schiorilor avansați.

Păltiniș, județul Sibiu

Stațiunea Păltiniș este situată la 1442 de metri altitudine, în Munții Cindrel. Dacă nu știați până acum, această stațiune este cea mai veche din România. Pârtia de schi Oncești este cea mai căutată, având porțiuni line, dar și abrupte, cu o lungime de peste 1 kilometru. Domeniul schiabil de la Păltiniș dispune de o școală de schi amenajată pentru copii, dar și de un Fun Park.

Straja, județul Hunedoara

Stațiunea Straja este situată în județul Hunedoara, la o altitudine de 1445 metri. Această stațiune are un domeniu schiabil de 26 km, unde sunt amenajate 12 pârtii, una dintre ele având o lungime de 8.100 metri. Tot aici se regăsesc și patru pârtii de nivel ușor, șase de nivel mediu și două de nivel dificil.

Cârlibaba, județul Suceava

Stațiunea Cârlibaba este situată într-un decor montan de vis. Anual, mii de turiști pasionați de sporturi de iarnă vin aici. Există două pârtii, Margura 1, cu o lungime de 1008 metri și Magura 2, cu o lungime de 535 de metri, cu grad de dificultate mediu. Ambele pârtii dispun și de tunuri de producere a zăpezii artificiale.