Stațiunea din România cu cea mai curată apă în acest sezon estival. Toți turiștii o laudă

Temperaturile de 40 de grade Celsius au adus mulți români pe litoralul românesc. În această perioadă, toate stațiunile sunt pline, însă doar una are cea mai curată apă. Care este aceasta?

Românii au luat cu asalt plajele de pe litoralul românesc, iar cele mai frecventate sunt cele din Saturn și Venus. Acestea sunt perfecte pentru familiile care au copii, spun oamenii pe rețelele de socializare.

Un internaut a întrebat „Care este cea mai bună plajă de pe litoralul românesc”, iar o mare parte din ei au recomandat plajele din Saturn și Venus. Apele sunt foarte curate și liniștite.

„Eu te sfătuiesc să mergi în Venus. Şi vă sfătuiesc pe toţi! Eu am fost anul trecut în luna august, e peste Saturn cu mult, peste Jupiter, peste Neptun şi peste Eforie Nord şi Eforie Sud.”

„Venus are cea mai plăcută apă şi plajă, dintre toate celelalte… Are cea mai lină intrare în apă dintre toate plajele din România. Apa e curată şi poţi avea o vacanţă frumoasă în familie, apa foarte bună şi pentru copii, mergi 20, 30 de metri în larg şi abia trece apa peste cap.”

„Când am plecat din Venus, am trecut prin Jupiter, Neptun-Olimp, Costineşti, Eforie Sud, Eforie Nord şi mă bucur că am ales Venus. În toate cele enumerate apa este adâncă după 7-8 m de mal şi există riscuri mari de înec.

Sunt plaje ok fiecare, dar apa în staţiunile respective este foarte adâncă şi periculoasă. În Venus este excelent pentru familiile cu copii. Recomand Venus”, au fost câteva dintre comentarii.