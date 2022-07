Stațiunea din Grecia cu bungalouri deasupra apei și cu prețuri mult mai mici decât în Maldive. Turiștii iau cu asalt locul

Stella Island Luxury Resort, stațiunea din Grecia cu bungalouri deasupra apei și cu prețuri mult mai mici decât în Maldive. Stațiunea din Grecia a fost catalogată drept noul Maldive. Motivul pentru acest calificativ este că oferă un sejur de lux deasupra apei la un preț mult mai mic. Modul inedit de a oferi turiștilor un sejur de vis a prins, iar turiștii iau cu asalt locul. Pentru 355 de euro ai parte de un adevărat răsfăț aici.

Stella Island Luxury Resort, stațiunea din Grecia cu bungalouri deasupra apei și cu prețuri mult mai mici decât în Maldive

Dacă a existat vreodată un motiv pentru a înfrunta cozile lungi și pentru a vă angaja la o șansă mare ca zborul dumneavoastră să fie întârziat, atunci acest hotel este acela. Stella Island Luxury Resort & Spa din Creta a fost descris ca fiind „o experiență Maldive în Marea Mediterană” și este oferit la o fracțiune din preț. Lăsați Maldivele deoparte, există un nou loc de vacanță în oraș.

Locul exotic, după cum scrie și pe site, este „doar pentru adulți”. Faptul că este vorba de „răsfăț cu o varietate de facilități și servicii” este pur și simplu cireașa de pe tort. Aici vei găsi o ofertă de cinci restaurante, o piscină uriașă și un spa de ultimă generație. Toate situate într-un singur loc, pe coasta de nord a Cretei.

„Over Water Bungalow” este una dintre multitudinea de opțiuni de cazare oferite de complexul turistic, care are în total 225 de camere.

„Aceste Over Water Bungalows adaugă o dimensiune suplimentară unei vacanțe în Stella Island Luxury Resort. Decorate cu lemn și sticlă, în decor tropical, oaspeții au acces direct în jos, de pe fiecare punte de plajă, la piscină. Baia este compusă dintr-un duș de tip walk-in și chiuvete duble.”, scriu cei de la Ladbible.

La numai 355 de euro pe noapte, ai parte de lux

În funcție de perioada din an în care vizitați, prețul unui bungalou supraacvatic poate fi de numai 355 de euro pe noapte. Este încă destul de mare, ca preț. Dar, cu toate astea reprezintă o opțiune mult mai accesibilă pentru cei care visează la sejururi de lux în Maldive.

„După ce am stat la multe hoteluri de 5 stele din Europa, Stella Island nu dezamăgește. Personalul de la recepție este foarte atent și, în ciuda altor recenzii care sugerează contrariul, procesul de check-in a fost rapid și ușor. Am stat atât într-un bungalou deasupra apei, cât și într-o vilă privată cu o piscină care IMO este mult mai privată și merită fiecare euro numai pentru piscină…”, spun cei care au vizitat insula.

La jumătatea lunii octombrie, costul crește la 405 de euro pe noapte și urcă până la 771 de euro în perioada vacanțelor școlare. Dacă doriți să cheltuiți, există și camere acoperite. Veți găsi camere, precum Grand Over Water Bungalow with Jacuzzi, Island Villa Private Pool și Premium Swim Up.

Și dacă stațiunea nu este suficientă, atunci există o întreagă serie de activități în care vă puteți implica în apropiere. Puteți face de la drumeții la călărie sau chiar scufundări. Aveți și varianta unor monumente și muzee pentru cei mai puțin activi dintre voi. Stațiunea are un rating „Excelent” de 4,5 din 5 pe Tripadvisor.