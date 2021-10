Stațiunea din Bacău cu pârtie nouă de schi. E mai ieftină decât Valea Prahovei VIDEO

O stațiune din Bacău face furori printre pasionații de sporturile de iarnă! Turiștii îndrăgesc acest loc, mai ales pentru că au parte de diverse opțiuni pentru cazare, de o pârtie de ski nouă, iar prețurile sunt unele foarte mici.

Slănic Moldova a renăscut după ce mai multe investiții din fonduri europene au fost făcute. Turiștii sunt atrași de pârtia nouă construită, dar și de pensiunile și hotelurile care prezintă diferite facilități. Această stațiune s-a dezvoltat în ultima vreme, după o lungă perioadă în care a fost uitată.

Odată cu aceste investiții – și ca să dau un exemplu clar, undeva în anul 2000, înainte de realizarea acestor investiții, erau pe an câteva mii de turiști, iar în 2020 ajungem aproape de 500 de mii de turiști.

Mulți preferă să meargă la Slănic Moldova după ce stațiunea a revenit la gloria inițială, mai ales pentru că aceasta este mai ieftină ca Valea Prahovei. Ba chiar, unii turiști au decis să își cumpere proprietăți în zonă după ce au fost investite sume imense de bani pentru reabilitarea stațiunii.

De asemenea, există planuri și pentru prelungirea pârtiei pentru încă un kilometru, chiar dacă aceasta este preferată deja de mulți începători. Cei de la Salvamont au grijă ca turiștii să se bucure de traseele montane spectaculoase în siguranță.

„Traseele montane existau. Erau practic abandonate, nu au mai fost făcute de foarte mulți ani. Le-am refăcut, am făcut și alte trasee. Ne aflăm la poalele Munților Nemira, stațiunea

Slănic Moldova este poarta de intrare în Munții Nemira, și am avut, chiar am avut unde să lucrăm și să amenajăm trasee noi. Am pus inclusiv pârtia în valoare cu un traseu montan. După cum vedeți, e marcat cu triunghi albastru.

Sunt trasee mai ușoare în jurul stațiunii, pentru plimbări ușoare, de la jumătate de oră până la trei-patru ore, dar sunt și două trasee lungi, care traversează Munții Nemira, trasee de lungime, de 30 de kilometri, 9-10 ore de mers pe jos, care sunt destul de frecventate și căutate de turiști.

Creasta Nemira fiind și o rezervație naturală, este căutată de turiști.”, a declarat coordonatorul Salvamont, Gigi Coșa.