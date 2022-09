Nick Kyrgios, criză de nervi după ce a ratat semifinala de la US Open 2022. Imaginile în care face praf două rachete, pe marginea terenului, au devenit virale – VIDEO

Nick Kyrgios a făcut o criză de nervi după ce a fost eliminat de la Karen Khachanov în sferturile de finală de la US Open 2022. La finalul partidei care a durat trei ore și 36 de minute a avut nevoie de doar șase secunde ca să facă praf două rachete de tenis. Gestul său a fost filmat și îi va aduce, cu siguranță, o amendă consistentă. Jucătorul a avut probleme și în timpul partidei.

Nick Kyrgios, locul 25 ATP, a trecut în optimi la US Open 2022 de liderul mondial Daniil Medvedev, dar a ratat surprinzător locul din semifinala turneului cu premii totale de 60 de milioane de dolari. Australianul a fost învins după un meci care a durat trei ore și 36 de minute. Rusul Karen Khachanov a fost cel care i-a dat lovitura decisivă în cinci seturi: 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3), 6-4.

„Am reușit! Am reușit! Sunt cu adevărat mândru de mine, am fost concentrat de la început până la final. A fost un meci nebun, dar am intrat pe teren pregătit să lupt, să joc 5 seturi”, a declarat la finalul partidei Karen Khachanov, locul 31 ATP.

Nick Kyrgios a fost foarte nervos pe toată durata turneului. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult în timpul partidei din sferturi. În una dintre pauze s-a așezat pe scaun și a vorbit singur mai multe zeci de secunde. Arbitrul l-a penalizat.

La final și-a dat și-a dat din nou frâu liber nervilor. A lovit de mai multe ori cu o rachetă de ciment, iar după ce a aruncat-o a luat alta și i-a aplicat același „tratatment”.

„Mă simt de rahat, simt că am dezamăgit atât de mulţi oameni. Acum va trebui să aştept câteva luni, până la Australian Open, e devastator, am inima ţăndări. Nu doar pentru mine, ci şi pentru cei apropiaţi, care au crezut în mine”, a spus Kyrgios, la conferinţa de presă de după partidă, potrivit Eurosport .

A meltdown from Nick Kyrgios after losing in the US Open quarterfinal! pic.twitter.com/hUTaihlTBF

— Third and Five Podcast (@thirdandfivepod) September 7, 2022