Starlin a prins-o cu minciuna pe Maria Chițu la Survivor. Ce s-a întâmplat în jungla dominicană

Starlin a adus detalii impresionante despre Survivor România 2021 după ce a părăsit competiția și a ajuns înapoi în țară. Acesta a subliniat câteva amănunte incredibile despre Maria Chițu. Cum a prins-o Războinicul cu minciuna?

Starlin a ajuns în România, iar acum dă tot din culise! Cunoscutul Războinic ce extrem de rapid a devenit unul din cei mai controversați și iubiți concurenți a adus detalii neștiute din cadrul show-ului sportiv.

Cel din urmă a dezvăluit în emisiunea „Ștafeta Mixtă” cum au stat lucrurile în realitate între el și Maria Chițu. Amintim că tânăra a venit în ultima tranșă de concurenți, dar cu toate că este de puțin timp în competiție a și reușit să facă valuri între colegii de pe insulă.

Fostul Războinic i-a dat dreptate Verei Miron care a avut și ea un conflict cu Maria care s-a dezis obiceiurilor casei și a așteptat să se adapteze grupul la nevoile sale, nu ea la echipa care era deja ca un nucleu.

Starlin a criticat mult felul în care s-a propus tânăra în emisiune și a contestat supărările sale puerile: „Am vorbit cu ea si mi-a spus „te superi dacă nu fac rugăciune cu voi?”. I-am zis că e treaba ei, iar apoi m-am gandit să spun asta de față cu toată lumea. Ea a spus că am pierdut meciul pentru că nu am făcut eu rugăciune, apoi mi-a spus că ea nu mai vrea să facă rugăciune cu noi.”

„Maria era nou venită în grup. În mod normal, grupul nu trebuie să se adapteze la tine, tu trebuie să te adaptezi la grup. Asta nu înseamnă că nu poți să dai un sfat, dar înainte trebuie să îți câștigi respectul. La îndemânare, de exemplu, nu poți să spui cuiva cum să arunce. Liniștește-te, noi avem o regula, să nu țipăm toți. Omul care este la îndemânare are nevoie de concentrare. Ea are un ton de voce care te deranjeaza, mai ales dacă țipă, se simte în creier. Am pierdut un meci, toată lumea era nervoasă. Eu am dat cele mai multe puncte, Maria a dat două puncte, iar Maria a zis că noi am pierdut meciul pentru că inclusiv Starlin nu a făcut rugăciune. Eu nu am făcut rugăciune și am pierdut meciul, a spus ea”

Starlin